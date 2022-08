TP.HCM: Chi hơn 5 tỷ đồng bồi dưỡng giáo viên mầm non ngoài công lập

Ngày 20/8, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiếu vừa ban hành kế hoạch về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên mầm non ngoài công lập năm 2022. Theo đó, TP.HCM dự kiến sẽ thực hiện bồi dưỡng cho khoảng 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non ngoài công lập tại TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Các đối tượng bồi dưỡng bao gồm: cán bộ quản lý phụ trách bậc học mầm non tại phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện; giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên có cam kết phục vụ lâu dài tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Sở GDĐT TP.HCM sẽ tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên mầm non ngoài công lập với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Ảnh: BNS

Khóa bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non chủ yếu là trang bị các kiến thức về đặc điểm sinh lý của trẻ mầm non - Kỹ năng phòng tránh tai nạn thường gặp, sơ cấp cứu; vệ sinh phòng bệnh cho trẻ; dinh dưỡng, tổ chức bữa ăn cho trẻ; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục; đạo đức nhà giáo; giao tiếp sư phạm mầm non; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non...

Về kinh phí, cán bộ, giáo viên sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu/người/1 khóa. Kinh phí này được trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14/6/2014 của HĐNDTP và Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 13/9/2014 của UBND TP.

Công tác bồi dưỡng sẽ do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM; Trường ĐH Sài Gòn và các trường sư phạm trên địa bàn TP.HCM thực hiện.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM lưu ý, các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng phải thực hiện bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành trong trường hợp đang tham gia khóa bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc.

Năm học 2022-2023, TPHCM có 1.438 trường mầm non cả trong và ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập, tư thục. Tổng số trẻ mầm non là 263.850 trẻ, tăng 6.587 trẻ so với năm học trước. Số giáo viên ở bậc học này trên toàn thành phố là 26.410 người.

Năm học này, Sở GDĐT TP.HCM đang cần tuyển dụng trên 5.000 giáo viên, trong đó bậc mầm non cần tuyển 892 giáo viên.