TP.HCM: Chốt lịch thi vào lớp 10

Đo thân nhiệt thí sinh đầu mỗi buổi thi.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện.

Các đơn vị này phải chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí từ ngân sách; bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu phục vụ công tác thi; đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.



Các trường, các điểm thi phải thông báo đầy đủ, công khai về thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi; trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng tại tất cả các điểm thi.

Công an thành phố phối hợp đảm bảo tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi… theo đúng quy chế và kế hoạch.

Giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2; xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với cán bộ, giáo viên làm công tác thi và xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên được cách ly làm nhiệm vụ thi.

Thực hiện khử khuẩn trước ngày thi 1 ngày và sau khi hoàn tất nhiệm vụ, đo thân nhiệt cho thí sinh đầu mỗi buổi thi.

Đối với tuyển sinh đầu cấp và huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đăng ký nhập học cho trẻ theo tuyến, theo địa bàn qua dịch vụ công trực tuyến, quy trình công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng.

Lịch thi vào lớp 10 của TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 2-3/6 với 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán. Sáng 1/6, thí sinh có mặt tại điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu có sai sót.

Kỳ thi khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa diễn ra vào ngày 12/6.