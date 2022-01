TP.HCM: Cơ sở mầm non sẵn sàng đón trẻ đi học trực tiếp

UBND TP.HCM đã có quyết định cho phép trẻ mầm non quay trở lại trường học trực tiếp từ tháng 2/2022 trên tinh thần tự nguyện. Đây có lẽ là thông tin được tất cả các trường mầm non trông đợi, bởi cấp học này phải tạm dừng hoạt động từ tháng 5/2021 cho đến nay.

Còn nhiều khó khăn

Trao đổi với Dân Việt, cô Thanh Mai, Hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12) cho biết, bản thân cô cũng như nhiều giáo viên rất vui mừng khi các cơ sở mầm non được phép hoạt động trở lại.

Đóng cửa trường gần một năm, nhưng suốt thời gian qua nhà trường vẫn tổ chức vệ sinh, khử khuẩn định kỳ để đảm bảo an toàn nhất khi được phép hoạt động. Đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành việc khảo sát phụ huynh, giáo viên và lên kế hoạch cho ngày đón trẻ đi học.

Giáo viên trường mầm non Bé Ngôi Sao (Quận 12) làm vệ sinh trường lớp để đón trẻ đi học trở lại hồi tháng 2/2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo cô Mai, một trong những khó khăn lớn mà nhà trường phải đối diện đó là việc thiếu giáo viên. Trong thời gian quá dài phải tạm ngưng hoạt động, nhiều giáo viên của trường đã phải đi tìm công việc khác hoặc về quê. Đến thời điểm này, các cô đã tìm được công việc mới, ổn định và không muốn phải tiếp tục thay đổi nữa. Do đó, ban đầu nhà trường chỉ đủ nhân lực để mở khoảng 3 lớp.

Tuy nhiên, tỷ lệ khảo sát ý kiến phụ huynh của trường chỉ có khoảng 40% đồng ý cho trẻ trở lại lớp. Số phụ huynh còn lại vẫn còn e dè, lo ngại tình hình dịch bệnh sau tết sẽ có diễn biến phức tạp nên lựa chọn phương án giữ trẻ tại nhà.

"Dù chỉ đạt 40% phụ huynh đồng thuận nhưng chúng tôi vẫn mở cửa trường học trở lại. Hy vọng rằng, với sự kỹ lưỡng cùng với biện pháp phòng chống dịch của nhà trường, phụ huynh sẽ yên tâm và thay đổi suy nghĩ. Về đội ngũ giáo viên, chúng tôi đang bổ sung để có đủ số lượng, đảm bảo chăm sóc các bé một cách tốt nhất", cô Mai cho biết.

Đồ chơi của trẻ mầm non được nhiều rửa sạch, phơi khô, diệt khuẩn để chuẩn bị mở cửa trường trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, tại trường mầm non Ngôi Làng Vui Vẻ (quận Bình Thạnh), lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đang thiếu khoảng 20% giáo viên so với trước đây. Để mở cửa trở lại, nhà trường đã lên phương án đăng tin tuyển dụng và sẽ có đủ giáo viên trước khi trường được mở cửa trở lại.

Hiện tại, nhà trường đang thực hiện việc sơn sửa lại phòng học, phun khử khuẩn, thực hiện việc khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh, làm kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 gửi lãnh đạo ngành giáo dục của quận Bình Thạnh.

Tự tin mở cửa

Ông Nguyễn Hữu Việt, Tổng Giám đốc Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids cho biết, nhà trường chưa tổ chức khảo sát nguyện vọng của phụ huynh trong việc cho học trẻ mầm non đến trường trở lại. Tuy nhiên, ông tin tưởng có đến 80-90% trẻ mầm non của trường sẽ được phụ huynh cho đi học.

Sở dĩ có sự tự tin này, theo ông Việt, kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay, dù trường phải đóng cửa nhưng vẫn luôn theo sát, đồng hành cùng trẻ. Cụ thể, suốt thời gian qua nhà trường tương tác với phụ huynh và các bé thông qua bộ bài giảng được cập nhật trên phần mềm của trường. Thông qua đó, trẻ vẫn được học các bài học dù ở nhà, giáo viên đồng hành cùng phụ huynh trong việc hỗ trợ các bé... nên nhận được sự tin tưởng, ủng hộ rất lớn.

Để sẵn sàng đón học sinh trở lại, lãnh đạo Hệ thống Mầm non quốc tế Global Ecokids cho biết đã chuẩn bị tất cả công tác phòng chống dịch và mỗi lớp bố trí khoảng 15 em. Anh: NVCC

Về nhân sự của trường, hầu hết giáo viên đều thường trú ở TP.HCM và đang chờ đợi để quay lại công việc. Chính vì vậy, trường không thiếu giáo viên như những cơ sở khác.



Để chuẩn bị đón học sinh đến lớp trở lại, nhà trường đã lên kế hoạch kỹ càng, thực hiện việc khử khuẩn bàn ghế, vệ sinh phòng học, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, bộ tiêu chí mở cửa trường học của Sở GD-ĐT. Đồng thời, trường bố trí mỗi lớp từ 10-15 bé để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất.

TP.HCM hiện có khoảng 1.360 trường mầm non. Trong đó, khối công lập có 472 trường. Thành phố còn có khoảng 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Tổng số học sinh của bậc mầm non tại thành phố khoảng hơn 355.000 em.