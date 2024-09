TP.HCM đầu cả nước về thu ngân sách 8 tháng đầu năm

Tổng Cục Thống kê cho biết, luỹ kế 8 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên cả nước ước đạt 1,336 triệu tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 1,117 triệu tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán năm và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô ước đạt 39.400 tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm và giảm 2,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 178.700 tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ.

TP.HCM thu ngân sách ước đạt 344,8 nghìn tỷ đồng

Thống kê của các tỉnh, thành phố, 10 địa phương dẫn đầu về thu ngân sách Nhà nước trong 8 tháng đầu năm nay lần lượt là: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hưng Yên và Bắc Ninh.

10 địa phương thu ngân sách lớn nhất 8 tháng đầu năm 2024 (Nguồn: ).

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố ước thực hiện 344.826 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ.



Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 246.817 tỷ đồng, đạt 73,9% dự toán, chiếm 71,6% tổng thu cân đối và tăng 23,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước thực hiện 14.351 tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, chiếm 4,2% tổng thu cân đối và giảm 12,6%; thu cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 114.676 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán, chiếm 33,3% tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước và tăng 47,2%.

Đặc biệt, sau 6 tháng giảm liên tiếp, thu từ xuất nhập khẩu tại TP.HCM bất ngờ đảo chiều, ghi nhận mức tăng trưởng 0,3%. Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 83.648 tỷ đồng, đạt 64% dự toán và chiếm 24,3% tổng thu cân đối.

Hà Nội thu ngân sách ước đạt 343.600 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 8 tháng năm nay ước thực hiện 343.600 tỷ đồng, đạt 84,1% dự toán pháp lệnh năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa đạt 323.900 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô đạt 2.800 tỷ đồng, đạt 92,3% và tăng 16,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 16.800 tỷ đồng, đạt 62,2% và tăng 9,5%.

Nhiều chính sách về thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh đã được Nhà nước triển khai trong thời gian qua. Ảnh: nhandan.vn

Hải Phòng thu ngân sách ước đạt 79.319,2 tỷ đồng

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng ước đạt 79.319,2 tỷ đồng, đạt 74,30% Dự toán HĐND TP giao và bằng 134,49% cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 36.745,7 tỷ đồng, đạt 81,66% Dự toán HĐND TP giao và bằng 184,96% cùng kỳ năm 2023; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 41.629,3 tỷ đồng, đạt 69,38% Dự toán HĐND TP giao và bằng 110,88% cùng kỳ.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách ước đạt 63.893 tỷ đồng

Báo cáo tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 diễn ra sáng ngày 12/9, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 63.893 tỷ đồng, bằng 72,11% dự toán (kế hoạch đề ra 88.600 tỷ đồng).

Bình Dương thu ngân sách ước đạt 46.575 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 8 tháng năm nay ước đạt 46.575 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa đạt 34.591 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu đạt 11.977 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.