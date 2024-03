Tổng cục Thống kê nói về tăng trưởng GDP và chỉ số giá vàng

Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố tình kinh tế xã hội tháng 3 và ba tháng đầu năm 2024, đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế được nhìn nhận có dấu hiểu khởi sắc, GDP tăng 5,66%.



Giá vàng, GDP quý I/2024 tăng cao

Đóng góp vào tăng trưởng cao này, có công lớn của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản lượng thu hoạch một số cây lâu năm, sản phẩm chăn nuôi chủ yếu, nuôi trồng thủy sản đạt tăng trưởng tích cực.

GDP quý I/2024 tăng khá mạnh, trong đó chỉ số giá vàng tăng trên 2 con số (Ảnh: NT).

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2024 tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngành lâm nghiệp tăng 4,08% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm, trong khi đó, ngành thủy sản tăng 3,46%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp khởi sắc và tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2024 tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,98%, đóng góp 1,73 điểm phần trăm.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,97%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,99%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm.

Riêng ngành khai khoáng giảm 5,84% (sản lượng khai thác than giảm 0,3% và dầu mỏ thô khai thác giảm 3,2%), làm giảm 0,2 điểm phần trăm.

Ngành xây dựng tăng 6,83%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng 1,87% của quý I/2023, đóng góp 0,4 điểm phần trăm.

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động thương mại diễn ra sôi động, du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ hiệu quả của chính sách thị thực thuận lợi và chương trình kích cầu du lịch, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chủ lực tăng cao. Đóng góp của một số ngành dịch vụ vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế quý I năm nay như sau.

Ngành vận tải kho bãi tăng 10,58% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,68 điểm phần trăm. Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,34%, đóng góp 0,24 điểm phần trăm. Ngành bán buôn và bán lẻ tăng 6,94%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,2%, đóng góp 0,32 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 4,14%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm.

Các chỉ số khác như xuất nhập khẩu Việt Nam quý I đạt hơn 178 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu thêm 17%, nhập khẩu gần 14%, Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD.

Tiêu dùng trong nước có xu hướng phục hồi, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 509.300 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước đó. Mức này cũng cao hơn 9,2% so với cùng kỳ 2023. Tính chung quý I, tiêu dùng trong nước tăng 8,2% cùng kỳ (loại trừ yếu tố giá là 5,1%), đạt gần 1,54 triệu tỷ đồng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 giảm 0,23% so với tháng trước, so với tháng 12/2023 tăng 1,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,97%. Tính chung quý I/2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Chỉ số giá vàng tháng 3/2024 tăng 4,59% so với tháng trước; tăng 9,41% so với tháng 12/2023; tăng 22,71% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý I/2024, chỉ số giá vàng tăng 18,23%.