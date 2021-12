TP.HCM đề xuất khẩn giảm gần 6.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công

Tuyến metro Bến thành - Suối Tiên đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: B.D

Theo UBND TP.HCM, cuối năm 2020, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công của TP nguồn vốn ODA vay lại với tổng số vốn hơn 8.900 tỷ đồng cho 4 dự án.



Tuy nhiên, ước giải ngân vốn năm 2021 của cả 4 dự án chỉ đạt 3.025 tỷ đồng, tương đương khoảng 33,8%. Theo báo cáo của chủ đầu tư, UBND TP.HCM đề nghị điều chỉnh giảm tổng cộng 5.909 tỷ đồng tiền vốn ODA năm 2021 cho 4 dự án.

Trong đó, ngoài dự án Xây dựng đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Metro 1) có tỷ lệ giải ngân năm 2021 ước đạt trên 42% (2.779/6.562 tỷ đồng), các dự án còn lại đều chỉ giải ngân được từ 1,6 – 20%.

Đó là các dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) chỉ giải ngân được 1,6% (13/790 tỷ đồng). Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2) giải ngân 20,2% (200/990 tỷ đồng). Dự án Phát triển giao thông xanh TP.HCM giải ngân gần 5,6% (33/592 tỷ đồng).

Theo UBND TP.HCM, nguyên nhân về việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA là do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc vận chuyển trang thiết bị, vật liệu xây dựng, nhất là các dự án nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Đồng thời, còn do biến động giá cả và tình trạng khan hiếm cục bộ về vật liệu xây dựng, thiếu hụt nhân công do người dân quay về địa phương…

Nguyên nhân chủ quan là các công tác chuẩn bị đầu tư dự án như bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiết kế, thẩm định chậm triển khai; một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh hiệp định vay nên chưa thể giải ngân; công tác dự báo nhu cầu, kế hoạch vốn chưa sát thực tế…

UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao khả năng giải ngân hết số vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2021 sau khi được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh giảm.