TP.HCM: Đề xuất phương án in ấn tài liệu giáo khoa các cấp

Phương án in ấn khả thi

Tại công văn số 829/SGDĐ-KHTC ngày 25/3/2021, Sở GD-ĐT đã đề xuất chọn phương án in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Theo phương án này, Sở GD-ĐT đề xuất Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM (đơn vị thành viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) - đơn vị uy tín có kinh nghiệm được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và tổ chức phát hành các loại sách giáo khoa, tài liệu của ngành giáo dục từ trước đến nay đảm nhiệm.

Sở GD&ĐT đề xuất giao Nhà xuất bản Giáo dục TP.HCM tổ chức in ấn tài liệu, SGK các cấp học

Sở GD-ĐT đánh giá đây là phương án phù hợp và khả thi nhất, vì việc lựa chọn nhà xuất bản có kinh nghiệm đồng thời kiểm soát giá bán trên thị trường là phù hợp với một số tài liệu đặc thù cần có sự kiểm soát của nhà nước. Nếu lựa chọn phương án này, Sở GD-ĐT đề xuất Sở tài chính quản lý giá và thẩm định giá để kiểm soát giá phát hành tài liệu địa phương theo quy định. Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện của năm đầu tiên, Sở GD-ĐT sẽ tổng kết đánh giá, lấy ý kiến phụ huynh học sinh làm cơ sở tham mưu UBND TP.HCM tiếp tục ủy quyền cho các năm tiếp theo hay không.



Ngoài ra, để kịp thời in ấn và phát hành tài liệu, đảm bảo tính thống nhất của tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 và các bậc học của các năm học tiếp theo lộ trình, Sở GD-ĐT đề xuất UBND thành phố ủy quyền Tài liệu giáo dục địa phương TP.Hồ Chí Minh - lớp 1 đã được phê duyệt ( bản quyền do UBND quản lý) và tài liệu của các bậc học các năm tiếp theo theo lộ trình cho Nhà Xuất bản Giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh được tổ chức in ấn và phát hành cho học sinh cấp tiểu học.

Thêm phương án in ấn cân nhắc

Ngoài phương án nêu trên, Sở GD-ĐT cũng đề xuất thêm hai phương án khác để cân nhắc thực hiện.

Đầu tiên là phương án đấu thầu công khai lựa chọn nhà xuất bản đủ năng lực tổ chức in sách các cấp học theo hình thức tạm ứng vốn in ấn và phát hành tài liệu để thu hồi vốn. Đối với phương án này, để có cơ sở xác định đấu thầu công khai thì phải thuê đơn vị tư vấn đấu thầu. Ngoài ra, phương án này phải đảm bảo việc giá bán tài liệu cho học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố, và thời gian thực hiện cho toàn bộ giai đoạn phải theo lộ trình của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là một bài toán khó để có thể đảm bảo đồng thời được hai tiêu chí trên.

Phương án 2 là đấu thầu công khai lựa chọn nhà xuất bản in ấn toàn bộ tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, đồng thời phát hành miễn phí làm tài liệu tham khảo cho học sinh các cấp học công lập và ngoài công lập từ ngân sách chi thường xuyên của thành phố.

Đây là phương án được Sở GD-ĐT đánh giá phù hợp trong việc hỗ trợ giáo dục phổ thông thành phố, đảm bảo cho học sinh có nền tảng phát triển toàn diện về tình cảm, kỹ năng xã hội, có hiểu biết cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người thành phố nơi học sinh đang sinh sống. Tuy nhiên, theo nhận định, phương án này có khả năng không khả thi vì cần phải bố trí kinh phí lớn từ ngân sách thành phố để in ấn và phát hành cho tất cả các bậc học.

Với phương án này, tổng kinh phí dự kiến theo từng năm học (10.000đ/1 tài liệu x số học sinh các cấp lớp thực hiện thay sách theo kế hoạch từ năm 2020-2025) là 37.597.660.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).