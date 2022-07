Một trường hợp quấy rối tình dục trong thang máy. Ảnh: P.V

Theo đó, UBND TP giao các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức trong quá trình thiết kế, xây dựng, cải tạo và vận hành các không gian công cộng, thực hiện lồng ghép vấn đề giới và phòng ngừa, ứng phó với quấy rối tình dục.

Trong đó, lập kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí đế cải tạo, xây dựng và vận hành công trình hạ tầng công cộng, giao thông công cộng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.



Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới TP và tổ chuyên viên giúp việc Ban có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị (khi có yêu cầu).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư Pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP được giao phân công 1 cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về giới, am hiểu pháp luật, tham gia Tổ nghiên cứu. Mục đích là để xây dựng, tham mưu trình UBND TP ban hành "Quy trình phối hợp, can thiệp, hỗ trợ cho nạn nhân bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng, bao gồm các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TP.HCM" để triển khai thí điểm.