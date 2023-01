TP.HCM: Đối phó tình huống dịch Covid-19 xấu nhất

Khu diễn tập Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến 13. Ảnh: P.V

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, yêu cầu huy động đối với công tác chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế sẵn sàng phục vụ cho 100 giường hồi sức là trong vòng 24 giờ phải có 100 máy thở, 100 monitor, 2 máy X-quang di động.



Ngoài số trang thiết bị có sẵn, Sở Y tế huy động bổ sung thêm 70 máy thở, 75 monitor từ các bệnh viện: Ung bướu cơ sở 2, Nguyễn Tri Phương, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, Nguyễn Trãi, Nhân dân Gia định.

Diễn tập đưa bệnh nhân Covid-19 nặng đến Bệnh viện dã chiến 13. Ảnh: Q.H

Riêng thuốc, vật tư y tế tiêu hao, phương tiện phòng hộ, Sở Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới dự trù và chuẩn bị đủ cơ số cho 100 giường. Các máy xét nghiệm như huyết học, sinh hóa cơ bản, trang thiết bị hồi sức nâng cao, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở Y tế tham mưu Giám đốc Sở điều động từ các đơn vị trên địa bàn Thành phố (từ kho dự trữ chống dịch sẵn có).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới bố trí 1 xe cấp cứu trực tại Bệnh viện dã chiến 13; Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng xe cấp cứu vận chuyển người bệnh tại nhà và hỗ trợ các bệnh viện khác khi cần chuyển bệnh (sử dụng xe sẵn có tại trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại Bệnh viện dã chiến 13).

Sẵn sàng 100 giường hồi sức cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Q.H

Người đứng đầu Sở Y tế cho biết, để chăm sóc 100 người bệnh nặng cần hồi sức cần có 54 bác sĩ (trong đó có ít nhất 27 bác sĩ được đào tạo về hồi sức cấp cứu) và 108 điều dưỡng. Sở Y tế điều động nhân lực chuyên môn từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (8 bác sĩ, 16 điều dưỡng); các Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nhân dân 115, Nguyễn Tri Phương, Trưng Vương, An Bình, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch mỗi bệnh viện 6 bác sĩ, 12 điều dưỡng; Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 4 bác sĩ, 8 điều dưỡng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố tăng cường nhân lực phục vụ tại Bệnh viện dã chiến 13 do Bộ Tư lệnh điều động (dự kiến ít nhất 40 chiến sĩ), và nhân lực đảm bảo an ninh trật tự do UBND huyện Bình Chánh điều động.

Cùng 100 giường hồi sức là số máy thở, monitor, vật tư y tế cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh: Q.H

Mặt khác, Sở Y tế huy động nhóm chuyên viên phụ trách công tác nhận định tình hình và diễn tiến dịch bệnh Covid-19, nhóm chuyên gia hỗ trợ tư vấn từ xa, nhóm điều phối và chuyển người bệnh nặng về Bệnh viện dã chiến 13, nhóm hỗ trợ nhân lực và công tác hậu cần.

"Bệnh viện dã chiến 13 được thiết lập riêng để hồi sức các ca Covid-19 nặng, lâu nay được chúng tôi giữ ở trạng thái "ngủ" và sẵn sàng "đánh thức" hoạt động trở lại khi dịch bệnh bùng phát. Việc diễn tập tình huống Covid-19 tăng cao mang ý nghĩa quan trọng trong việc sẵn sàng kích hoạt hệ thống thu dung, điều trị của Thành phố và nhân viên y tế cũng trên tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu", ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.