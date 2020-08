TPHCM: Đôi vợ chồng hờ chở 2 con nhỏ đi giật dây chuyền

Đôi vợ chồng hờ chở 2 con nhỏ đi giật dây chuyền

Ngày 7/8, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1996, ngụ quận 7) và Lê Ngọc Thùy (sinh năm 1995, ngụ quận 10, vợ hờ của Dũng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, Dũng và Thuỳ là nghi phạm gây ra vụ giật dây chuyền trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7) vào tối ngày 1/2.



Đối tượng Dũng và Thuỳ tại cơ quan công an

Vụ cướp này được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Nạn nhân trong vụ việc này là bà Nguyễn Thị K., sinh năm 1961, ngụ quận 7.

Tối ngày 1/2, bà K. đang đứng nói chuyện với hàng xóm thì Dũng điều khiển xe máy chở theo Thuỳ và 2 con nhỏ áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Bị cướp, bà K. giằng, níu xe máy của Dũng lại.

Hình ảnh Dũng giật dây chuyền, kéo lê bà K. được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ bắt được đối tượng Thuỳ cùng 2 con nhỏ bàn giao công an, riêng Dũng tăng ga tẩu thoát.

Được công an cho tại ngoại do nuôi con nhỏ, Thuỳ bỏ trốn. Ngày 6/8, Công an quận 7 phát hiện Thuỳ và Dũng nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra.