TP.HCM: Giả danh công an để cướp tài sản người dân

Ngày 2/6, thông tin từ Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ (cùng SN 2005) để tiếp tục điều tra, làm rõ việc 2 đối tượng giả danh công an, cướp tài sản trên địa bàn.

Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ tại cơ quan Công an quận 12. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/5, để có tiền tiêu xài, Ngà và Vỹ thủ sẳn còng số 8, thẻ công an tuần tra rồi lái xe máy đi tìm kiếm đối tượng để trấn áp. Đến khu vực phường Thạnh Lộc, quận 12, cả hai phát hiện C. (SN 2005) chạy xe máy biển số 68C1-698.67 đang đi 1 mình nên đeo bám, lợi dụng lúc anh C. dựng xe mua thuốc lá, Ngà và Vỹ chặn đầu xe.

Ngà đưa ra thẻ màu đỏ, tự xưng đơn vị "phòng chống tội phạm đang đi tuần" yêu cầu anh C. đưa giấy tờ để kiểm tra. Sau đó, cả 2 yêu cầu anh C. cùng lên xe để về phường giải quyết. Đối tượng Ngà lấy còng số 8 yêu cầu anh C. đưa tay ra phía sau để còng lại và chở đi, rồi giữ điện thoại di động của nạn nhân.

Khi đến trước số 66 đường TL17, phường Thạnh Lộc, Ngà và Vỹ yêu cầu anh C. xuống xe vào quán trà sữa gần đó đợi khoảng 15 phút sẽ có người đến giải quyết rồi lấy xe máy tẩu thoát. Chờ đợi không thấy ai đến giải quyết, anh C. đến Công an phường Thạnh Lộc thì mới biết bị cướp. Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Đến 23 giờ 30 ngày 29/5, các trinh sát phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức kiểm tra bắt giữ Ngà cùng xe máy của nạn nhân khi đang đi tìm "đầu nậu" để bán. Ngày 30/5, Công an tiếp tục bắt giữ Vỹ.

Tại cơ quan điều tra, Ngà và Vỹ đã khai nhận, sau khi cướp, đem điện thoại di động của nạn nhân bán được 950 nghìn đồn. Riêng chiếc xe máy Ngà đang đem đi bán thì bị các trinh sát bắt giữ.