TP.HCM: Khởi tố quản lý và nhân viên quán karaoke đuổi chém nhóm khách

Ngày 29/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố vụ án và bắt giam 16 bị can là quản lý và nhân viên của 2 quán karaoke Ruby 3, Ruby 2 về tội danh "cố ý gây thương tích".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng gồm: Trần Tân Sang (SN 1990, là Giám đốc cơ sở kinh doanh karaoke Ruby 3), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, là Phó tổng quản lý Karaoke Ruby 2), Nguyễn Đức Công (SN 1992, là Tổng giám sát karaoke Ruby), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, là Phó tổng quản lý karaoke Ruby 3), Dương Thạnh Phú (SN 1993), Lê Phi Lói (SN 1993), Hồ Trung Hậu (SN 1997), Nguyễn Văn Dương (SN 1996), Mai Quang Linh (SN 2002), Phan Thanh Đỉnh (SN 1996), Trần Văn Thiêm (SN 1994), Bùi Duy Khánh (SN 1999), Trương Vũ Luân (SN 2000), Lâm Văn Hòa Võ (SN 2000), Nguyễn Quốc Cường (SN 1994) và Tô Vũ Trường Giang (SN 1998). Tất cả là nhân viên của 2 quán karaoke Ruby 3 và karaoke Ruby 2.

Theo điều tra, tối 9/6/2010, Phạm Tấn Thạch (SN 1996) và Đinh Ngọc Chương (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cùng 5 người khác tới quán quán Karaoke Ruby 3 nằm ở số 495 đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM để ăn nhậu và hát. Nhóm này yêu cầu 6 nữ tiếp viên lên phục vụ.

Trong lúc ăn nhậu và ca hát, nhóm Chương mâu thuẫn với nữ tiếp viên nên cự cãi, quản lý phải can ngăn. Vì bực tức, nhóm anh Chương xuống dưới tính tiền để ra về.

Tại đây, nhóm Chương lại cự cãi với các nhân viên của quán. Bất ngờ, nhóm quản lý và nhân viên của quán dùng hung khí đuổi đánh khiến nhóm Chương bỏ chạy tán loạn. Khi nhóm này đánh gục Chương, Thạch và 2 người khác thì dừng tay. Người dân đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Qua điều trị, anh Thạch bị thương tích có tỉ lệ là 44% và anh Chương bị đánh gây thương tích có tỉ lệ 13%.

Bằng nghiệp vụ, công an đã triệu tập nhiều người là nhân viên, quản lý của quán karaoke Ruby 3 và karaoke Ruby 2 tới làm việc. Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can là Giám đốc cơ sở kinh doanh karaoke Ruby 3 và Phó tổng quản lý Karaoke Ruby 2 cùng 5 nhân viên của quán về tội danh trên.

Mới đây, công an đã bắt giữ thêm 9 đối tượng khác là Tổng giám sát và Phó tổng quản lý karaoke Ruby 3 cùng 7 nhân viên của quán này.