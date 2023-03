TP.HCM: Mạnh tay với chợ tự phát bên ngoài các chợ đầu mối

Lãnh đạo UBND TP.HCM kiểm tra chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: V.M

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giao các sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý tăng cường tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối.



UBND quận 8, UBND huyện Bình Chánh, Hóc Môn và TP.Thủ Đức tập trung lực lượng để giải quyết dứt điểm tình trạng mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố phối hợp các địa phương chủ trì tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối.

Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND thành phố về thành lập tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát xung quanh các chợ đầu mối của thành phố, trình trước ngày 31/3.

Trước đó, ban quản lý các chợ đầu mối đã nhiều lần phản ánh về việc điểm mua bán tự phát, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường khu vực xung quanh chợ gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn ra hàng ngày. Đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, tình trạng này diễn ra ngày càng phức tạp hơn.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, không an toàn thực phẩm. Đồng thời không để xảy ra tình trạng phát sinh mới và tái lấn chiếm để kinh doanh thực phẩm tại khu vực xung quanh các chợ đầu mối nông sản.

TP.HCM hiện có 3 chợ đầu mối lớn là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức), chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) và chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Mỗi đêm, tổng lượng hàng về 3 chợ khoảng 6.000-8.000 tấn, có thời điểm tăng đột biến lên 9.000 tấn.