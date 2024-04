Nghi mâu thuẫn trong việc nuôi chó phóng uế bừa bãi, 2 người bị đâm thương vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Theo một số nhân chứng, khuya 3/4, người dân sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh nghe tiếng la hét nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ thấy một người đàn ông đang dùng hung khí tấn công đôi vợ chồng nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã cùng Công an phường An Lạc A có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc khiến một người phụ nữ tử vong, người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ này bị thương.

Theo một số nhân chứng, người phụ nữ tử vong là bà T (quê Bến Tre). Vợ chồng này thuê căn nhà trên để làm dịch vụ giặt ủi được vài tháng nay.

Nghi phạm là ông V.C.A., chủ cơ sở nha khoa bên cạnh. Người dân sinh sống tại đây cho hay, trước đó cả 2 bên có mâu thuẫn về việc chú chó của cơ sở nha khoa phóng uế trên đường.

Hiện nguyên nhân về vụ án mạng đang được Công an quận Bình Tân, TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.