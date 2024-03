TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng vì nguyên nhân lãng xẹt; tin mới vụ Bella "đi nhầm" xe máy của dân

Án mạng vì nguyên nhân lãng xẹt

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp Công an huyện Bù Đăng điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Nạn nhân là Lê Kim Toàn (40 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).



Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối 30/3, trong lúc Lê Kim Toàn đang ở chòi rẫy của một người dân ở thôn 2, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng thì Châu Văn Cu (39 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) cũng đi tới đây tìm bạn. Khi tới nơi, thấy Toàn đang lớn tiếng với mọi người trong chòi rẫy nên Cu vào can ngăn nhưng bất ngờ Toàn quay lại gây sự với Cu.

Hiện trường vụ án. Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Bị Toàn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, Cu tức giận chạy vào trong chòi lấy 1 con dao đâm nhiều nhát vào người Toàn khiến anh này gục ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.



Gây án xong, Cu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tìm thấy "hot girl" Bella cùng chiếc xe máy "đi nhầm"

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/3, Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, khoảng 18h ngày 30/3, một số người dân lưu thông trên địa bàn phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện "hot girl" Bella đang điều khiển chiếc xe máy "đi nhầm của dân" nên tìm cách giữ lại, trình báo công an, đồng thời điện thoại thông báo cho chủ xe.

Trước đó Công an xã Quỳnh Thạch đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là "hot girl" Bella để xác minh vụ việc xe máy của người dân trên địa bàn bị đánh cắp.

"Hot girl" Bella nghi đi xe máy của người khác tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa chiều tối 30/3. Nguồn: Dân Trí

"Chiếc xe máy mà "hot girl" Bella lấy của người dân xã Quỳnh Thạch đã được bàn giao lại cho chủ xe là ông Nguyễn Việt Anh ở xã Quỳnh Thạch. "Hot girl" Bella là một người tâm lý không ổn định, khi đi trên đường hễ thấy cái gì sơ hở của người dân là lấy", vị cán bộ Công an xã Quỳnh Thạch cho biết.

Người dân đưa "hot girl" Bella về trụ sở cơ quan chức năng để làm rõ. Nguồn: Dân Trí

Trước đó chiều 29/3, ông Nguyễn Việt Anh phát hiện chiếc xe máy dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Trích xuất camera, gia đình ông Anh phát hiện xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm.

Ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh, nhờ cộng động mạng giúp truy tìm kẻ trộm xe. Qua đó phát hiện đối tượng chính là "hot girl" Bella, nhân vật gây xôn xao mạng xã hội nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và tính khí thất thường.

Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai bị khởi tố

Ngày 31/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Văn Điềm (nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) và bà Đinh Thị Giang (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 23/5/2023, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền (kế toán của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) về tội “Tham ô tài sản”.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai - nơi ông Điềm và bà Giang từng công tác. Ảnh: CTV

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định, ông Hồ Văn Điềm và bà Đinh Thị Giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tiền Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị để bà Hiền lợi dụng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm.

Tháng 12/2023, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng đã thống nhất miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Điềm.

Sau đó, đến tháng 3/2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị bất thường, thống nhất cho ông Điềm thôi giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng.

Cán bộ tư pháp ở Cà Mau nhận 3 đến 4 triệu đồng để chứng thực hồ sơ khống

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/3, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung (38 tuổi, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Nam cán bộ tư pháp và chủ tàu cá bị bắt tạm giam về hành vi đưa và nhận hối lộ. Ảnh minh họa

Ngoài nam cán bộ này, Nguyễn Minh Đương (48 tuổi, chủ cơ sở đóng tàu cá có địa chỉ tại ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cũng bị bắt giam để điều tra hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đã nhiều lần nhận tiền từ 3 đến 4 triệu đồng của Đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá, dù biết các hợp đồng này là khống.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt kẻ thay tên đổi họ, di chuyển liên tục để trốn truy nã

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) vừa phối hợp với Công an thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) bắt giữ đối tượng truy nã Lò Văn Huyện (SN 2005, trú tại Bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên) trốn thi hành án phạt tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) bắt giữ đối tượng truy nã Lò Văn Huyện. Ảnh: Công an huyện Than Uyên

Trước đó, vào tháng 8/2023, Lò Văn Huyện bị Toà án Nhân dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) tuyên phạt 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và ủy thác về cho Tòa án Nhân dân huyện Than Uyên ra quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Lò Văn Huyện.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định thi hành án phạt tù, Lò Văn Huyện không đến chấp hành án theo quy định mà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã đối với Lò Văn Huyện.

Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở qua nhiều tỉnh, thành và thay tên đổi họ, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định được đối tượng, chiều 29/3, lực lượng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Than Uyên đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Huyện khi đang chơi game ở một quán Internet thuộc phường Quang Châu, thị xã Việt Yên.

Hiện nay, đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh Lai Châu xử lý theo đúng thẩm quyền.