TP.HCM: Người dân trình báo bị trộm đột nhập lấy 19 chậu lan trị giá tiền tỷ

Theo điều tra của công an, sáng 8/5, anh L. (SN 1979, ngụ quận 12) thức giấc ở căn nhà nằm ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM. Sau đó, anh đi lên chăm sóc vườn lan ở tầng 1 căn nhà của gia đình mình.

Hình minh hoạ.

Vừa lên tới nơi anh nhận thấy có dấu hiệu bị trộm lan. Qua kiểm tra anh phát hiện bị mất 19 chậu lan gồm các loại như: phú thọ, hồng á hậu, hồng phấn… Tổng giá trị các chậu lan bị mất được chủ nhà trình báo là khoảng 6 tỷ đồng.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh điều tra làm rõ. Hiện vụ án đang được công an điều tra làm rõ.