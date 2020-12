CLB TP.HCM nhắm 3 ngoại binh thay Công Phượng: "Siêu tiền đạo Brazil" là ai?

Jeremie Lynch



Jeremie Lynch đang được rất nhiều đội bóng V.League săn đón.

Sau quãng thời gian thi đấu thăng hoa trong màu áo đội bóng Than Quảng Ninh, tiền đạo Jermie Lynch đang hướng đến một đội bóng có nhiều tham vọng hơn để phát triển sự nghiệp.

Tiền đạo người Jamaica mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Thank you Than Quảng Ninh Football Club for having me at the club for the 2020 season. I will surely miss all the players and the supporting group of the club. GoodBye. Tạm biệt những người bạn của tôi".

"Tạm dịch: "Cảm ơn CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho tôi thi đấu ở mùa giải V.League 2020. Tôi chắc chắn sẽ nhớ tất cả các cầu thủ và CĐV nơi đây."

Thời điểm hiện tại, Jeremie Lynch đang là một trong những trung phong ngoại hàng đầu tại V.League. Sau một mùa giải được cho là thành công cùng với Than Quảng Ninh, tiền đạo người Jamaica đang được rất nhiều đội bóng săn đón, trong đó có CLB TP.HCM.

Bruno Henrique

Bruno Henrique đã có 10 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên tại V.League.

Tiền đạo Bruno Henrique là một trong những tiền đạo ngoại thi đấu nổi bật ở V.League 2020. Với khả năng thích nghi tốt trong trường bóng đá Việt Nam, tiền đạo số một của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để lại rất nhiều ấn tượng sau mùa giải đầu tiên tại mảnh đất hình chữ S. Không những vậy, Bruno còn xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để lọt vào đội hình tiêu biểu ở giai đoạn 1 của giải đấu.

Với 10 bàn bàn thắng, đứng thứ 3 trong danh sách dội bom tại V.League, Bruno Henrique chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn chất lượng cho hàng công của CLB TP.HCM ở mùa giải mới.

Waguininho

Waguininho được định giá 350.000 Euro.

Theo thông tin mới nhất, CLB TP.HCM đang gấp rút hoàn tất thủ tục để chiêu mộ chân sút đến từ Brazil là Waguininho theo một bản hợp đồng có thời hạn một năm.



Được biết, tiền đạo này từng khoác áo CLB Suwon Bluewings ở K.League 1 mùa 2018 - 2019, ghi 11 bàn sau 45 trận. Tại Hàn Quốc, Waguininho từng giúp CLB Suwon Bluewings đoạt FA Cup (tương đương Cúp quốc gia ở Việt Nam)

Trước đó, anh từng chơi cho CLB Bucheon FC 1995 ở K.League 2, ghi 17 bàn sau 55 trận trước khi lên đá K.League 1. Sau khi chia tay Suwon Bluewings, Waguininho đã chuyển về đá cho CLB Guarani ở Serie B Brazil.

Hiện tại, tiền đạo sinh năm 1990 được trang web chuyển nhượng Transfermarkt định giá 350.000 Euro