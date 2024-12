TP.HCM: Nhiều người dương tính với chất ma túy tại Club New DC ở đường Cống Quỳnh

Ngày 17/12, Công an quận 1, TP.HCM vẫn đang củng cố hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần New DC trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão.



4 người dương tính với ma túy tại Club New DC

Một cơ sở bị cảnh sát kiểm tra

Các tang vật được cơ quan chức năng đưa về trụ sở

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/12, lực lượng chức năng quận 1 đã ập vào Club New DC để kiểm tra. Cảnh sát đã đưa 47 đối tượng (32 nam, 15 nữ) về trụ sở để test nhanh với ma túy.

Qua test nhanh, 4 người dương tính với chất ma túy, 43 người còn lại âm tính. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện các hành vi vi phạm như tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 đến 24 giờ mỗi ngày.

Cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ 7 bình kim loại chứa khí (nghi N20) loại 47kg.

Tại điểm kinh doanh số 14, Công ty Cổ phần Mvillage ở số 157 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Công ty TNHH Dịch vụ vận hành quản lý nhà hàng khách sạn DQN ở tầng 1-8, số 13 đường Bùi Thị Xuân, chi nhánh The Noble Swan Hotel New World - Công ty TNHH The Noble ở số 270 Lê Thánh Tôn đều phát hiện vi phạm như kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT mà chưa được cấp giấy đủ điều kiện về ANTT.

Công an quận 1 đã tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở từ 6 đến 9 tháng.

Tại Công ty TNHH nhà hàng khách sạn Em và Em Luxury ở số 21 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, lực lượng chức năng phát hiện quán kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép, đồng thời lập biên bản niêm phong, tạm giữ 10 tivi, 20 loa… để xử lý theo quy định.