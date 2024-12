Mua 287kg pháo trên mạng bán kiếm lời, người đàn ông có tiền án hiếp dâm trẻ em lại bị bắt

Ngày 16/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã tạm giữ đối tượng Phan Hoàng Tiến (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.



Kẻ mang tiền án "hiếp dâm trẻ em" bị bắt khi tàng trữ 278kg pháo

Ngoài ra, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1977) và Lê Đình Quân (SN 1986, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) cũng bị bắt giữ sau khi mua pháo của Tiến.

Tiến thời điểm bị bắt. Ảnh: C.A.

Tang vật cảnh sát thu được. Ảnh: C.A.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trọ do Tiến thuê ở phường Tân An.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Tiến đang tàng trữ trái phép hơn 287kg pháo các loại.

Làm việc với cảnh sát, Tiến khai nhận mua pháo từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời.

Quá trình làm việc, Tiến không xuất trình được hoá đơn, chứng từ hợp pháp của số pháo hoa nổ nói trên. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Nguyên, Quân về hành vi mua 6 hộp pháo từ Tiến.

Công an cũng cho biết, đối tượng Phan Hoàng Tiến từng có tiền án về tội "hiếp dâm trẻ em".