TP.HCM nói gì về việc kết thúc hoạt động của Sở An toàn thực phẩm?

Ngày 9/12, UBND TP.HCM đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Sau hơn 6 năm thí điểm mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND TP.HCM cho rằng việc thành lập Sở An toàn thực phẩm là bước đi tất yếu để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ khắc phục các hạn chế của mô hình thí điểm trước đây, vốn gặp nhiều bất cập về pháp lý, thẩm quyền và tổ chức nhân sự. Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, Sở An toàn thực phẩm sẽ thống nhất quản lý, tham mưu và chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều này không chỉ nâng cao vị thế của công tác này, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với sức khỏe và quyền lợi của người dân, đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương, tỉnh thành và quốc tế.

Trụ sở Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đặt tại quận 1. Ảnh: Q.H

Sở An toàn thực phẩm sẽ tập trung đầu mối thanh tra, kiểm tra, giảm sự chồng chéo và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Việc chỉ có một cơ quan đầu mối cấp thành phố sẽ giúp giảm bớt tình trạng một cơ sở hoặc doanh nghiệp phải chịu nhiều đợt kiểm tra từ các cơ quan khác nhau trong năm.

UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng để hiện thực hóa đề xuất này, cần có ý kiến của Bộ Chính trị theo Nghị quyết 18-NQ/TW và điều chỉnh các quy định liên quan trong Luật An toàn thực phẩm, Luật Xử lý vi phạm hành chính, và Luật Thú y. Việc đưa mô hình này vào nghị quyết của Quốc hội sẽ giúp triển khai thuận lợi và tạo cơ sở pháp lý vững chắc.

Theo UBND TP.HCM, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu quản lý thực tiễn mà còn là nỗ lực vì lợi ích cộng đồng, giúp người dân an tâm sử dụng thực phẩm. Thành công của mô hình tại TP.HCM sẽ là cơ sở để Trung ương xem xét, nhân rộng mô hình này tại các địa phương khác trên cả nước.

Tuy nhiên, tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 4/12, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết thành phố cũng đang nghiên cứu khả năng kết thúc nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm, chuyển giao các chức năng quản lý về Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Sở Công Thương. Điều này thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng của TP.HCM trong việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế.