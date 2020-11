TP.HCM: Nữ hành khách tố bị tài xế BeCar mở phim đồi trụy, sàm sỡ trên ô tô

Ngày 3/11, chị N. (hành khách BeCar) bức xúc vì bị tài xế BeCar mở phim đồi trụy, có hành vi sàm sỡ cô trên đường vắng. Chị N. cho biết, tối 2/11, cô đón xe của tài xế BeCar có tên Phan Quê Hương, biển số 71E - 001.93 từ đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình về quận Bình Thạnh.

Tài xế bị nữ khách hàng tố sàm sỡ. Ảnh: CTV.

Sau khi lên xe, tài xế này đóng kín cửa, mở phim đồi trụy và có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Chị N. la hét, tìm cách thoát khỏi "yêu râu xanh" và về nhà.

"Tôi kịp phản ứng dùng tay và móng bấu chụp tay hắn lại và hét anh làm cái gì vậy? Hắn xin lỗi và bảo hay anh gọi cho em xe khác… Tôi hoảng sợ thực sự...", chị N. chia sẻ.

Trao đổi với PV, đại diện truyền thông Công ty cổ phần Be Group, đơn vị sở hữu ứng dụng Be xác nhận có sự việc trên. "Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ rằng đây là sự cố đi ngược với các giá trị dịch vụ và tôn chỉ hoạt động mà Be Group luôn hướng đến. Khách hàng đã đồng ý với hướng xử lý của Be", đại diện Be chia sẻ.

Thông tin thêm về sự việc, hiện Be đã xin lỗi khách hàng, đồng thời khoá tài khoản vĩnh viễn đối với tài xế Phan Quê Hương. Be cho biết sẽ làm việc thêm với khách hàng theo hướng mời công an vào cuộc làm rõ vụ việc tài xế có hành vi sàm sỡ khách.