TP.HCM phát hiện hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực làm đẹp

Viện chăm sóc da Dr. Huu Clinic Spa hoạt động không phép.

Sau một thời gian theo dõi, giám sát cơ sở hoạt động thẩm mỹ, đào tạo thẩm mỹ nâng mũi, căng da mặt, tiêm filler, botox, căng chỉ, cắt mí… cuối tháng 8, lực lượng phản ứng nhanh của Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM, Phòng Y tế quận Phú Nhuận, Công an phường 7 quận Phú Nhuận, kiểm tra địa chỉ 134 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đoàn kiểm tra ghi nhận bên ngoài cơ sở treo biển Viện thẩm mỹ Thùy Dương nhưng bên trong có dòng chữ HELIKES CLINIC by Dr. Huy Binh.



Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đang có khách hàng. Cơ sở có trang bị phòng phẫu thuật và có dấu hiệu đang hoạt động. Một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong tạm giữ để làm căn cứ xử lý sau kiểm tra, yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa chỉ 445/29 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Đoàn kiểm tra ghi nhận: Cơ sở có biển hiệu Viện chăm sóc da Dr. Huu Clinic Spa, cũng chưa xuất trình được các giấy tờ hành nghề liên quan. Đoàn phát hiện có một số thuốc, dụng cụ y tế chưa xuất trình hóa đơn và chưa cung cấp được nguồn gốc các loại thuốc...

Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 459B Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 (Chi nhánh Công ty TNHH TM và DV Vẻ đẹp toàn cầu), Thanh tra y tế tiếp tục phát hiện cơ sở này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép, xử phạt 60 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng; phạt bà Lê Thị Mai Trúc Ly 35 triệu đồng vì hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.

Cơ sở y tế tại địa chỉ 24 đường số 2, phường An Lạc, quận Bình Tân đã bị xử phạt 60 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng.

Thanh tra Sở Y tế khuyến cáo đến người dân lưu ý khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung và các dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng cần tra cứu thông tin về cơ sở thẩm mỹ trên website của Sở Y tế, chú ý: Đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ như phun, xăm, thêu trên da; spa, chăm sóc da thông thường: phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, có bảng hiệu rõ ràng. Các cơ sở này không được thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ như cắt mắt, nâng mũi, tiêm chất làm đầy, truyền trắng, hút mỡ và các dịch vụ xâm lấn liên quan đến y tế.

Đối với các cơ sở có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm chất làm đầy, tiêm filler, tiêm truyền trắng da, lăn kim hay các dịch vụ có gây chảy máu khác, cắt mí, nhấn mí…: phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề đúng phạm vi được cấp phép, danh mục kỹ thuật cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có niêm yết giá cụ thể, chi tiết.

Ngoài ra, các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ lớn như nâng ngực, hút mỡ…. phải thực hiện tại các bệnh viện đã được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật.