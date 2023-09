TP.HCM sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch phường, xã

Kỳ họp 11 HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: N.T

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất tăng thêm 1 phó chủ tịch đối với UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, đảm bảo xã không quá 3 phó chủ tịch.



Về tăng số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách theo quy mô dân số, UBND TP đề xuất tăng thêm 1 công chức đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 30.000 người trở lên.

Đồng thời, tăng 2 công chức và 2 người hoạt động không chuyên trách đối với các phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 50.000 người trở lên. Trong đó, 2 người hoạt động không chuyên trách được bố trí tăng thêm phụ trách chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

TP đề xuất tăng 3 công chức và ba người hoạt động không chuyên trách đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ đủ 100.000 người trở lên. Trong đó, 2 người hoạt động không chuyên trách phụ trách chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường, xã, thị trấn.

Còn theo tiêu chí hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn, UBND TP.HCM đề xuất tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách khi đáp ứng được một trong các tiêu chí theo quy định. Cụ thể, hoạt động kinh tế phát triển có từ đủ 2.000 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trở lên hoạt động trên địa bàn; địa bàn có từ đủ 200 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện trở lên; diện tích tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích.

Trên cơ sở đó, dự kiến TP.HCM sẽ tăng thêm 52 phó chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; 323 công chức và 1.809 người hoạt động không chuyên trách (tổng cộng 2.184 người).

Ước dự toán tổng ngân sách cần bổ sung để đảm bảo giải quyết chế độ, chính sách hằng năm đối với số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tăng bổ sung theo đề án là hơn 495,1 tỷ đồng/năm.

UBND TP.HCM cho biết số lượng này được duy trì thực hiện trong thời gian TP thực hiện Nghị quyết 98. Theo đó, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn mang tính ổn định.

Trên cơ sở bộ khung số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn được xác định rõ sẽ không làm phát sinh số lượng hàng năm, tinh gọn trong thực hiện xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở.

Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thành phố

Tại kỳ họp, UBND TP.HCM cũng trình bày tờ trình về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

UBND TP.HCM đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết số 98/2023/QH15, UBND TP.HCM trình HĐND TP quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hàng năm.

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TP.HCM trình HĐND TP bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.

Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng chính sách chi thu nhập tăng thêm nhằm tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tình trạng nghỉ việc, "chảy máu chất xám" và thiếu hụt nhân lực trong thời gian vừa qua.

Nghị quyết này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Cùng với đó là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do thành phố quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng cho người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật; công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM.