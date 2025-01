TP.HCM tăng cường hướng dẫn cho người nghiện được đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác tư vấn cai nghiện ma túy tự nguyện, lập hồ sơ, quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng thanh niên xung phong TP và Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy của TP, đặc biệt đối với những cơ sở cai nghiện ma túy đã quá tải vượt quy mô tiếp nhận, quản lý và hướng dẫn xây dựng phương án để bảo đảm an ninh trật tự cho các cơ sở cai nghiện ma túy của TP.

Đồng thời, chỉ đạo Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xác minh, thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy; chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn tham mưu giúp chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc lập hồ sơ cai nghiện ma túy, cán bộ được phân công lập hồ sơ bảo đảm tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn cho người nghiện được đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế) theo quy định.

Bảo đảm thực hiện đề nghị đưa đi cai nghiện ma túy đúng đối tượng, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và ghi đầy đủ các thông tin của người nghiện trước khi chuyển sang quy định lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ảnh minh hoạ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng thanh niên xung phong TP chỉ đạo Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu, Cơ sở Cai nghiện ma túy Thanh thiếu niên 2, Cơ sở Cai nghiện ma túy Nhị Xuân khi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, rà soát chặt chẽ thành phần hồ sơ tiếp nhận. Khi có kết quả xác định tình trạng nghiện, cơ sở thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, thông tin cho người nghiện ma túy về các quy định về cai nghiện ma túy, các chế độ chính sách được Nhà nước hỗ trợ khi đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện cho người nghiện biết và đăng ký.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy tăng cường công tác quản lý học viên cai nghiện, kịp thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống bạo động, trốn tập thể; phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu các chất cấm, vật cấm; tập trung bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên, không để phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng mạng lưới cơ sở điều trị, cơ sở y tế trong việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa phương; chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để thực hiện hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, thực hiện cung cấp các dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng tại địa phương.

Đồng thời, phối hợp với UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát, công bố các cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục hỗ trợ các cơ sở cai nghiện ma túy trong việc khám, chữa bệnh, phân loại sức khỏe cho người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện theo định kỳ, sắp xếp thời gian tổ chức thực hiện phù hợp, hạn chế tập trung khám sức khỏe vào dịp cuối năm.