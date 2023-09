TP.HCM tưng bừng khai giảng năm học mới, nhiều thông điệp ý nghĩa từ các hiệu trưởng

Hòa chung với cả nước, sáng nay (5/9), tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Trong ảnh, học sinh tại Trường Tiểu học Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) hân hoan trong ngày đầu của năm học mới. Thầy Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết, năm nay, trường đón hơn 260 học sinh đến khai giảng. Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn với điểm nhấn là phần đón học sinh lớp 1; phần hội được dành nhiều thời gian hơn với các trò chơi như bắt cá, tô tranh, ném bóng...

Tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), học sinh vô cùng thích thú khi có những người sắt - Iron Man chào đón trước cổng trường trong lễ khai giảng. Phụ huynh Nguyễn Quang Đạt (quận 1) cho biết anh không chỉ xúc động khi tham dự lễ khai giảng chào mừng năm học mới mà còn rất vui trước sự chu đáo từ trường học. "Các cháu rất thích siêu nhân, người sắt... nhưng chỉ được xem qua tivi hoặc truyện. Hôm nay dự khai giảng được tận mắt thấy người sắt cao lớn, các cháu rất vui và thích thú. Rất cám ơn nhà trường vì sự chu đáo này", anh Đạt chia sẻ.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, không khí chào mừng năm học mới được diễn ra nghiêm túc, ý nghĩa ở phần lễ và sôi động, vui tươi ở phần hội. Trong ảnh, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trang nghiêm làm lễ chào cờ. Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ một thông điệp ý nghĩa với học sinh thông qua ly cà phê pha phin. Theo đó, khi đổ nước sôi vào để pha cà phê, nước nóng sẽ ngấm từ từ, từng giọt cà phê sẽ rỉ xuống với mùi hương ngào ngạt, lan tỏa khắp không gian. "Một tách cà phê đúng nghĩa sẽ mang lại giá trị tích cực cho một ngày làm việc, giúp cải thiện sức khỏe, chống ung thư, lão hóa, tiểu đường, giảm cân... ". "Mượn hình ảnh giọt cà phê phin, tôi muốn gửi 2 thông điệp đến các em học sinh. Thứ nhất, làm việc gì các em cũng phải bình tâm, cẩn thận, tỉ mỉ... mới có thể thành công. Mùi hương của cà phê hay nước hoa đều sẽ tan biến, nhưng mùi hương của tâm hồn sẽ đi theo các em suốt cả cuộc đời. Thứ 2, trong học tập, các em có cả 1.000 ngày tại trường để vun đắp kiến thức, các em cần vui đắp từng ngày, từng giờ lên lớp, vun đắp từ việc dạy trực tiếp của thầy cô và từ việc tự học của các em. Đặc biệt, việc chuyển đổi số sẽ được đặt vào tay các em học sinh, bởi các em là những người giỏi công nghệ, giỏi ngoại ngữ - chính các em sẽ là người thực hiện thành công chuyển đổi số trong trường", thầy Phú chia sẻ. Tại Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), thầy Nguyễn Quang Đạt, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Kể từ hôm nay các em bước vào một cấp học mới, chương trình giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi các em phải nỗ lực, chủ động, tích cực trong học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng thì mới có được những tiến bộ sau này. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bác cũng dạy: “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”. Chính vì lẽ đó, các em hãy cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có tri thức, có đạo đức và biết sống tử tế. Trong sáng nay, hệ thống giáo dục tư thục tại TP.HCM cũng tưng bừng tổ chức lễ khai giảng cho học sinh. Lãnh đạo Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) cho biết, trong năm học mới, Asian School chào đón hơn 1.500 học sinh đầu cấp từ các khối lớp 1, 6, 10. Để sẵn sàng cho năm học mới, Asian School cho biết đã nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, nhiều tiện ích được đầu tư như hồ bơi, sân thể thao đa năng, phòng chiếu phim, âm nhạc, máy tính, mỹ thuật, thư viện, STEM Center, phòng thực hành - thí nghiệm, khu công nghệ, khu thư giãn... Năm học trước, trường có 96% học sinh lớp 12 được miễn bài thi ngoại ngữ nhờ các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL, trong đó có hơn 39% học sinh đạt IELTS từ 6.0 trở lên và gần 9,5% học sinh có chứng chỉ TOEFL ITP từ 500 điểm trở lên. Đặc biệt, nhiều em còn đạt IELTS 8.5, 8.0 cũng như 600 điểm TOEFL ITP.

Tại Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Nam Việt, ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ, năm học 2023-2024, ngoài việc thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, thực đúng chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT thì trường còn phát động việc học đi đôi với thực hành, trải nghiệm để học sinh không bị nặng về lý thuyết mà có thể vận dụng vào đời sống; trở thành những con người có tri thức, kiến thức, trình độ. Bên cạnh đó, ông Quốc cũng dặn dò đội ngũ cán bộ, giáo viên - những người làm giáo dục phải luôn có ý thức, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục phải bằng cái tâm, cái tầm, bằng lòng yêu thương thực sự dành cho các em học sinh. Dịp này, nhà trường đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 do Sở GDĐT TP.HCM ban hành và bằng khen Tập thể lao động xuất sắc do UBND TP.HCM trao tặng. Cũng trong sáng nay, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự lễ khánh thành, khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Đây là ngôi trường được khởi công xây mới từ tháng 10/2022, với quy mô 1 trệt 2 lầu, với 36 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng cần thiết cho trường học, trường có tổng vốn đầu tư gần 132 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Năm học này, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có hơn 600 học sinh lớp 10 vào nhập học tại trường. Lễ khai giảng của trường diễn ra trong không khí sôi động, hấp dẫn bởi các tiết mục văn nghệ được đầu tư hoành tráng, do chính các em học sinh của trường biểu diễn.