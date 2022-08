TP.HCM: Va chạm giữa ô tô bán tải và xe máy 2 người tử vong, 1 trẻ em bị thương nặng

Sáng 1/8, Đội CSGT An Lạc (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô bán tải và xe máy trên Quốc lộ 1 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) khiến 2 người tử vong, 1 trẻ em bị thương nặng.

Hiện trường vụ va chạm giữa ô tô bán tải và xe máy 2 người tử vong, 1 trẻ em bị thương nặng. Ảnh: BT

Trước đó, hơn 23 giờ ngày 31/7, Đội CSGT An Lạc (PC08) Công an TP.HCM cùng Công an quận Bình Tân vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa ô tô bán tải và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1 (phường Tân Tạo A) khiến 2 người tử vong, 1 trẻ em bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ tối ngày 31/7, ô tô bán tải biển số (BS) 51D - 289.96 chạy trên Quốc lộ 1, hướng An Sương đi vòng xoay An Lạc.

Khi đến khu vực dạ cầu Tỉnh Lộ 10B (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì xảy ra tai nạn với xe máy BS 84K3 - 5950 chở 3 gồm: 2 nữ ngoài 25 tuổi và một trẻ nhỏ 13 tháng tuổi, chưa rõ hướng di chuyển.

Hậu quả, hai người nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ, trẻ nhỏ bị thương nặng được người dân chở vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang điều tra, làm rõ.