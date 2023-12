TP.HCM: Xóa 3 băng nhóm cho vay nặng lãi đến 900%/năm, đánh người thân nếu người vay không trả tiền

Ngày 15/12, Công an TP.HCM cho biết, ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm.



Nhóm của đối tượng Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) gồm khoảng hơn 10 đối tượng cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm.

Nhóm đối tượng do Kỳ cầm đầu.

Nhóm cho vay nặng lãi do nhóm của Hùng cầm đầu.

Theo cảnh sát, trong vòng chưa đầy 1 năm, các đối tượng thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng.

Nhóm của đối tượng Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4) cầm đầu gồm 4 đối tượng, Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm, khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng nhắn tin được doạ và đánh người nhà người vay.

Nhóm còn lại là nhóm của Nguyễn Tấn Hùng (SN 1974), Phạm Công Tâm (SN 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (SN 1978) tổ chức cho vay với lãi suất từ 0,3%/ngày tương đương 108%/năm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan củng cố chứng, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại đem lại bình yên, an toàn cho Nhân dân trong dịp đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.