TQ thề "ăn thua tới cùng" với Mỹ sau khi ông Trump ký sắc lệnh mới về Hong Kong

Trung Quốc thề "đáp trả" tới cùng với Mỹ sau khi ông Trump ký sắc lệnh xóa bỏ quy chế ưu đãi với Hong Kong. Ảnh minh họa: Getty

Hãng RT hôm 15/7 dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: "Động thái mới của Mỹ gây ảnh hưởng tới luật an ninh quốc gia của Hong Kong, dọa áp đặt trừng phạt Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Đây cũng là sự can thiệp lớn vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của ông Trump nói về việc ông chủ Nhà Trắng ký sắc lệnh cho phép trừng phạt Trung Quốc vì “hành động áp bức” với Hong Kong và sắc lệnh chấm dứt quy chế ưu đãi mà Mỹ trao cho đặc khu này.

Ngoài sắc lệnh, Mỹ còn áp lệnh trừng phạt với các chính trị gia mà Washington cáo buộc "dập tắt" quyền tự do của Hong Kong bằng luật an ninh mới.

Trung Quốc khẳng định luật an ninh mới với Hong Kong là điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nhằm "cản trở" việc thực thi pháp luật. Bắc Kinh thề sẽ khiến Washington không bao giờ thành công trong việc theo đuổi mục tiêu này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ "đáp trả tới cùng" chứ không ngồi yên "chịu trận".

"Để bảo vệ lợi ích của mình, Trung Quốc sẽ đưa ra các phản ứng cần thiết và áp đặt các biện pháp trừng phạt với nhân viên và thực thể Mỹ có liên quan", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Được công bố tối 14/7, sắc lệnh mới do ông Trump ký sẽ "đình chỉ hoặc loại bỏ quy chế ưu đãi với Hong Kong", bao gồm các ưu đãi trong lĩnh vực an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, nhập cư và kinh tế. Ngoài ra, sắc lệnh mới còn hủy bỏ một thỏa thuận đặc biệt được thiết lập với Hong Kong theo đạo luật chính sách Hong Kong 1992 - cho phép Washington coi Hong Kong như một thực thể riêng biệt so với Trung Quốc đại lục, đặc biệt trong vấn đề thương mại.

Trung Quốc nhiều lần yêu cầu Mỹ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này, nói rằng nếu Washington không lùi bước, các động thái trả đũa của Bắc Kinh sẽ được đưa ra.

"Các vấn đề ở Hong Kong hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không có thế lực nước ngoài nào được quyền can thiệp. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục có ý can thiệp, Trung Quốc nhất định sẽ đáp trả", Bắc Kinh tuyên bố.