TQ: Xác định được chất lỏng bí ẩn trong chiếc bình 2.000 năm tìm thấy ở mộ cổ

Video: Bình cổ với chất lỏng kỳ lạ được tìm thấy trong mộ cổ ở Trung Quốc. Nguồn: CCTV

Tờ Daily Mail hôm 21/9 dẫn tin từ Tân Hoa xã cho hay, chiếc bình cổ thu hút sự chú ý của dư luận sau khi nó được phát hiện với chất lỏng bí ẩn bên trong lăng mộ cổ ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hồi tháng 5.

Chiếc bình bằng đồng có phần cổ cong như phần đầu của con thiên nga. Nó chứa 3 lít chất lỏng bí ẩn màu vàng nâu. Đây là chiếc bình đầu tiên có hình dáng kiểu này được khai quật trong khu vực.

Chất lỏng bí ẩn trong bình cổ thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc khi chúng được gửi đến một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để xác định chính xác nó là gì.

Chiếc bình cổ và chất lỏng bên trong. Ảnh: Institute of Cultural Relics and Archaeology of Sanmenxia

Bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp. Theo truyền thông Trung Quốc, chất lỏng bí ẩn được xác định là một loại rượu thuốc có niên đại từ thời kỳ đầu của nhà Tây Hán (206 trước Công nguyên - 8).

Loại rượu thuốc này tương tự như loại được ghi trong một cuốn sách y học cổ, tìm thấy ở lăng mộ Mã Vương Đôi của nhà Hán ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ Tam Môn Hiệp, loại rượu thuốc mới tìm thấy từng được sử dụng để cầm máu và giảm viêm.

"Báo cáo kiểm tra chất lỏng cho thấy chiếc bình có thể là một bình đựng đồ uống và rượu có thể được rót ra từ một lỗ nhỏ trên đỉnh", Li Yongtao, một nhà khảo cổ học địa phương, nói trên đài truyền hình CCTV.

Ông Li nói thêm, các bài kiểm tra thêm đang được thực hiện để làm sáng tỏ thêm thông tin về loại rượu thuốc cổ, ví dụ như nó chứa những thành phần gì và được sản xuất như thế nào.

Các chuyên gia cũng cho rằng loại rượu này có thể được bảo quản tốt trong 2.000 năm do thiết kế độc đáo của bình và vị trí của nó.

Chiếc bình cổ có thiết kế đặc biệt. Ảnh: CCTV

Yan Fei, giám đốc Viện Tam Môn Hiệp, chia sẻ với CCTV: "Trước hết, vị trí chôn cất nằm dưới lòng đất khoảng 4 mét. Các hoạt động hiện tại của con người không xâm phạm tới lăng mộ cổ... Điều quan trọng nhất là thiết kế cổ cong đặc biệt của chiếc bình giúp ngăn rượu bị bay hơi. Đó là lý do nó tồn tại được tới tận bây giờ".

Ngoài chiếc bình hình thiên nga, các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc mũ sắt bằng đồng, chậu đựng, kiếm bằng ngọc và sắt.

Chủ của lăng mộ cổ được cho là một chiến binh thời xưa, cao khoảng 1,8 mét, theo các chuyên gia.

"Các nhà khảo cổ còn khai quật được những chiếc gương và phụ kiện bằng đồng. Điều đó cho thấy chủ nhân của lăng mộ có ý thức về ngoại hình và quan tâm tới chất lượng cuộc sống", ông Li nói.

Tuổi và nguyên nhân gây ra cái chết của chiến binh này vẫn chưa được giải đáp do phần xương không còn nhiều.

Năm 2019, các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng tìm thấy một loại chất lỏng được mệnh danh "Tiên dược bất tử", được nhắc đến trong nhiều văn bản cổ của Trung Quốc, đựng trong chiếc bình bằng đồng. Chiếc bình này chôn trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi.

Chiếc bình cổ được khai quật vào tháng 3/2019 tại lăng mộ của một gia đình quý tộc thời Tây Hán và chứa 3,5 lít chất lỏng.

Những người giàu có và quyền lực thời xưa ở Trung Quốc thường tìm kiếm một loại thần dược giúp họ bất tử. Tuy nhiên, tất cả những gì mà quá trình này mang lại chỉ là một loại đồ uống giống như rượu.