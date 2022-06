Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở các tỉnh, thành: Lộ diện các thủ khoa

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Đắk Lắk

Sở GDĐT Đắk Lắk đã công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023. Thí sinh và phụ huynh xem điểm thi tại địa chỉ http://gddt.daklak.gov.vn/thong-bao/ket-qua-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2022-2023/

Trước đó, ngày 15/6, gần 2.000 học sinh THCS đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.

Kết quả thi vào lớp 10 ở Đắk Lắk. Ảnh: CMH





Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 2 Hội đồng thi, tổ chức tuyển sinh cho 3 trường là: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Dân tộc nội trú (DTNT) N'Trang Lơng, THPT DTNT Đam San.

Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 1.287 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh 440 học sinh (gồm 10 lớp chuyên 350 em và 2 lớp không chuyên 90 em). Hội đồng thi Trường THPT DTNT N'Trang Lơng có 654 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển 360 học sinh, gồm 180 em cho Trường THPT DTNT N'Trang Lơng và 180 em cho Trường THPT DTNT Đam San. Tại đây, có 255 thí sinh dự thi vào Trường THPT DTNT N'Trang Lơng, 399 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT DTNT Đam San.

Được biết, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 59 trường THPT và 1 Trung tâm (có đào tạo cấp THPT), dự kiến tuyển sinh 58.591 học sinh lớp 10. Ngoài 3 trường nói trên, các trường còn lại tuyển sinh bằng hình thức kiểm tra, đánh giá đầu vào theo kế hoạch riêng của trường và xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Bến Tre

Ngày 6 và 7/6, Sở GDĐT Bến Tre đã tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm 2022. Đề thi môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận; Đề thi môn Toán và Tiếng Anh được áp dụng kết hợp giữa trắc nghiệm và viết (tự luận).

Điểm mới của Kỳ thi so với Kỳ thi năm 2021-2022 là đề thi môn Toán được áp dụng kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận.

Hiện nay, Sở GDĐT đã công bố điểm thi, thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Bến Tre trên trang web bentre.edu.vn.

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Lào Cai

Ngày 22/6, Sở GDĐT tỉnh Lào Cai đã công bố phân tích kết quả kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

Theo báo Lào Cai, điểm thi đạt từ trung bình trở lên đối với môn thi không chuyên: Môn Ngữ văn trên 71% (tăng hơn 2% so với năm học 2021 - 2022); môn Toán trên 70% (tăng hơn 21% so với năm học 2021 - 2022); môn Tiếng Anh trên 50% (giảm gần 5% so với năm học 2021 - 2022); môn Tiếng Trung Quốc trên 51% (giảm gần 10% so với năm học 2021 - 2022).

Số bài có điểm thấp nhất: Môn Ngữ văn có 3 bài thi đạt 0,5 điểm; môn Toán có 4 bài thi đạt 0 điểm, 14 bài thi đạt 0,25 điểm.

Số bài thi điểm cao nhất: Môn Toán có 15 bài thi đạt điểm 10; môn Tiếng Anh có 7 bài thi đạt 10 điểm và 66 thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đề nghị miễn thi bài thi môn Tiếng Anh, được tính điểm tối đa 10 điểm; môn Tiếng Trung Quốc có 6 thí sinh có chứng chỉ HSK đề nghị miễn thi Tiếng Trung Quốc, được tính điểm tối đa 10 điểm.

Thí sinh có tổng điểm 3 môn không chuyên cao nhất (Ngữ văn, Toán, Anh/Trung) là em Đào Linh Chi, học sinh Trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng có tổng điểm 28,55 điểm.

Căn cứ vào điểm thi của các thí sinh, các trường THPT sẽ tuyển sinh lớp 10 theo số lượng chỉ tiêu được giao năm học 2022 - 2023.

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Nghệ An

Sở GDĐT Nghệ An sau khi hoàn thành việc ráp phách, đã công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 cho các thí sinh tại địa chỉ website http://www.nghean.edu.vn.

Đây là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện 3 môn thi với cùng 1 hệ số. Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023 là em Thái Nhật Linh - Trường THCS Đặng Thai Mai với 28,5 điểm (Ngữ văn 9 điểm – Ngoại ngữ 10 điểm – Toán 9,5 điểm). Á khoa chỉ xếp sau thủ khoa 0,1 điểm là em Đậu Đăng Quang - Học sinh Trường THCS Diễn Thành với 28,4 điểm. Trong đó Ngữ văn 9 điểm, Ngoại ngữ 9,4 điểm và Toán 10 điểm.

Em Thái Nhật Linh - Trường THCS Đặng Thai Mai với 28,5 điểm là Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: BNA

