Bắt 3 nghi phạm đánh đập dã man nam thanh niên ở Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp điều tra làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng hành hung dã man một nam thanh niên trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa.

Đối tượng Lê Văn Định (bên trái) và 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung người trên QL1A. Ảnh: Công anh Thanh Hoá

Các đối tượng gồm: Lê Văn Định (SN 1978), Lê Văn Ba (SN 1973) ở xã Tân Phúc và Nguyễn Hoàng Dương (SN 1976) ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã bàn giao 3 đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ có nội dung ghi lại cảnh hai người đàn ông (một mặc áo xanh nhạt, một mặc áo trắng) đá, đạp vào đầu vào người đang nằm quằn quại dưới đường, người này dường như bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Đáng nói, người mặc áo trắng, đi giày thể thao này còn lấy mũ bảo hiểm và dùng hết sức đập thẳng vào người nạn nhân khiến nạn nhân giật lên.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến QL1A qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Hình phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng luật sư Nhân Chính cho biết, hành vi của các đối tượng là hết sức côn đồ, hung hãn và manh động, nhiều người cùng tấn công một người.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu xâm phạm hai khách thể mà pháp luật bảo vệ đó là sức khỏe, tính mạng của cá nhân và trật tự công cộng. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm.

Theo luật sư Đồng, qua diễn biến sự việc cho thấy, mặc dù nạn nhân không hề chống trả, nằm bất tỉnh nhưng các đối tượng vẫn hung hăng liên tục dùng chân đá vào mặt, vào đầu, đạp vào người nạn nhân, dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu và vào người nạn nhân.

Đây là chuỗi hành vi xảy ra liên tục được camera ghi lại, là một chứng cứ quan trọng để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ trong quá trình điều tra.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, thu thập lời khai từ những người liên quan, người làm chứng, thu thập dữ liệu camera, đấu tranh khai thác lời khai của các đối tượng, làm rõ nhận thức chủ quan và hành vi khách quan của các đối tượng.

Đặc biệt là trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để xác định hậu thương tích xảy ra là gì, mức độ ra sao, thương tích ở vị trí nào… để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Qua quan sát có thể thấy đây là hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân, còn việc đánh nhau nơi công cộng có thể được xem xét về hành vi gây rối trật tự cộng công cộng.

Vì thế cơ quan chức năng sẽ xem xét, đánh giá tính chất mức độ và hậu quả hành vi, khả năng nhận thức của các đối tượng để quyết định xử lý về tội danh nào.

Luật sư Đồng nêu quan điểm, trong vụ án này, nếu nạn nhân bị thương tích dù dưới 31% các đối tượng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm, hình phạt tù từ 2-6 năm nếu hành vi được xem là có tính chất côn đồ.

Trường hợp thương tích trên 31% mà hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, các đối tượng sẽ phải đối diện với khung hình phạt nặng hơn.

Còn trường hợp hành vi liên tục dùng chân đá, đạp vào đầu nạn nhân khi nạn nhân không có khả năng chống trả tự vệ, nằm bất động; dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu (vị trí trọng yếu) nạn nhân liên tục được cơ quan điều tra xác định tấn công nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân, rất có thể các đối tượng sẽ bị xử lý về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Ngoài trách nhiệm hình sự, các đối tượng còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự do có hành vi xâm phạm sức khỏe của nạn nhân, chi phí bồi thường được quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự.