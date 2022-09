Trách nhiệm hình sự vụ thanh niên buôn bán trái cây đi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Thanh niên buôn bán trái cây đi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Sáng 21/9, thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Công an làm việc tại hiện trường. Ảnh: NLĐ

Theo điều tra ban đầu, tối 20/9, Trần Ngọc Sơn cầm đá và vật giống búa xông vào tiệm vàng Kim Huyền ở số nhà 101, đường Nguyễn Trãi, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An để đập phá tủ kính, cướp vàng.

Khi chủ tiệm vàng Kim Huyền tri hô, Sơn đã vứt số vàng vừa cướp được để tẩu thoát, nhưng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra Tổng hợp Công an TP Dĩ An nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp vàng để phong tỏa hiện trường, đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Dĩ An, Trần Ngọc Sơn cho biết thường ngày sống bằng nghề buôn bán trái cây. Do thiếu tiền, Sơn có ý định đi cướp tiệm vàng và bị bắt giữ.

Toàn bộ số vàng bị Sơn cướp trong tiệm đã được thu hồi.

Khung hình phạt của tội cướp tài sản

Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu từ Công an TP Dĩ An, thấy hành vi của nghi phạm Trần Ngọc Sơn đã có dấu hiệu của tội "Cướp tài sản" theo quy định của Điều 168 Bộ luật hình sự 2015. Cơ quan điều tra có thể sẽ sớm khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, hành vi của nghi phạm đã xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản.

Nếu bị truy tố về tội cướp tài sản, nghi phạm có thể sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như sử dụng hung khí, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự…

Luật sư Hòe cho biết, theo quy Điều 168, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù 3 đến 10 năm.

Trường hợp giá trị tài sản bị cướp từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt sẽ là 7 đến 15 năm tù.

Vị luật sư nói thêm, đối với tội cướp tài sản, thời điểm hoàn thành của tội phạm này được xác định từ lúc kẻ phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm như có hành vi dùng vũ lực, có hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự.

Trong vụ việc trên, nghi phạm đã sử dụng hung khí đập vỡ kính nơi để vàng, đây là hành vi sử dụng vũ lực. Thời điểm mang vàng ra khỏi quầy, mục đích chiếm đoạt tài sản của đã được thể hiện trên thực tế. Tại thời điểm này, tội cướp tài sản đã hoàn thành.