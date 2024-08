Trách nhiệm pháp lý vụ đánh bạc liên quan cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình

Nhiều người bị bắt vì đánh bạc tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều

Tối 7/8, Bộ Công an thông tin về vụ án liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) Ngô Ngọc Đức - người bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Đánh bạc.

Theo Bộ Công an, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội), thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (bìa phải) và ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị Bộ Công an bắt vì đánh bạc trái phép. Ảnh: TL.

Ngày 24/6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc, xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Tổ chức đánh bạc đối với 5 người, gồm:

Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang, Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc), quản lý tại King Club.

Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 9 người khác về tội Đánh bạc.

Mở rộng điều tra, ngày 29/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội Đánh bạc đối với 3 người nữa, trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Ngày 5/8, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, về tội Đánh bạc.

Người tham gia đánh bạc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, vụ việc trên khá bất ngờ, bởi trong số những người bị bắt có lãnh đạo doanh nghiệp và cả những người giữ chức vụ cao ở địa phương như cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình.

Cùng với mại dâm, ma túy, đánh bạc được xác định là tệ nạn xã hội, hoạt động này không tạo ra của cải vật chất cho xã hội mà có thể phát sinh ra nhiều hệ lụy tiêu cực.

Vì vậy, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, những người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự, người tham gia đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ông Cường, trong vụ việc này, trường hợp bị kết tội về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự, các bị can trong vụ án có thể đối mặt với hình phạt cao nhất có thể tới 7 năm tù.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người tổ chức đánh bạc để xử lý về tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc là tạo những điều kiện để cho hoạt động đánh bạc có thể diễn ra nên những người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù.

Bên cạnh đó, tất cả các công cụ phương tiện, tiền bạc tài sản sử dụng vào mục đích đánh bạc sẽ bị tịch thu để sung vào cung quỹ Nhà nước.

Với các cán bộ, đảng viên mà vi phạm pháp luật thì bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức, buộc thôi việc và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của từng bị can, vai trò của từng bị can, số tiền, tài sản sử dụng vào mục đích đánh bạc, số tiền thu lợi bất chính, các phương tiện, công cụ sử dụng vào mục đích đánh bạc để xử lý và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc là bài học cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ Nhà nước khi không giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc sống, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức khiến bản thân sa đà vào các tệ nạn xã hội, hủy hoại đi công danh sự nghiệp, thành tích cống hiến bao nhiêu năm qua.