Thanh tra TP.HCM tiếp tục vào cuộc, tìm lối ra cho dự án nhà ở Tân An Huy

Xung vụ việc này, báo Dân Việt đã từng có loạt bài phản ánh "Người dân góp vốn đầu tư vào dự án nhà ở Tân An Huy, 18 năm chưa nhận được đất để xây nhà" (6/5/2022). Sau bài báo, UBND TP.HCM đã yêu cầu Thanh tra TP.HCM rà soát vụ việc sau Kết luận thanh tra số 02/KL-TTTP-P3 ngày 4/1/2018, tại Dự án xây dựng khu nhà ở Tân An Huy.

Mới đây, ngày 24/7/2024, Thanh tra TP.HCM đã làm việc với đại diện các sở, ngành gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Cục thuế TP.HCM, UBND huyện Nhà Bè và đại diện Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy.

Tại hiện trạng dự án khu nhà ở Tân An Huy, các hộ dân góp vốn đầu tư đã 20 năm vẫn thường xuyên căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư giao nền đất để xây dựng nhà ở. Ảnh: Hoàng Hưng

Trong buổi làm việc trên, Thanh tra TP.HCM cho biết, hiện vẫn còn 24 hộ dân khiếu nại Công ty Tân An Huy, về việc công ty ép người dân phải ký phụ lục hợp đồng nộp thêm tiền từ 1,2 - 4 tỷ đồng/nền đất (chưa bao gồm thuế VAT). Số tiền này để Công ty Tân An Huy trả tiền nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (?!).

Mặt khác, Công ty Tân An Huy còn yêu cầu các hộ dân phải ký hợp đồng với công ty, để Công ty Tân An Huy độc quyền xây nhà thô cho các hộ dân, với giá … 8,5 triệu đồng/m2 (chưa VAT) - đắt hơn nhiều so với giá thị trường.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy - trả lời rằng, "nợ thuế thu nhập doanh nghiệp là từ đời Chủ tịch HĐQT cũ"; ông Hải mới làm Chủ tịch HĐQT Công ty Tân An Huy từ năm 2018. "Chủ tịch HĐQT mới không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho Chủ tịch HĐQT cũ, sẽ vận động khách hàng đóng góp tài chính để thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước" - ông Hải nói.

Trong khi đó, môi giới nhà đất cắm bảng rao bán đất dự án Tân An Huy. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo ông Hải, nếu mỗi khách hàng đồng ý góp thêm 10 triệu đồng/m2 đất ở để đồng hành cùng công ty tháo gỡ khó khăn cho dự án; Công ty Tân An Huy sẽ trả nợ theo lộ trình: Nộp 50% số tiền nợ thuế gốc (khoảng 40 tỷ đồng) trong 6 tháng. Nộp 50% số tiền nợ thuế gốc còn lại (khoảng 39,9 tỷ đồng trong 6 tháng tiếp theo.

Đối với số tiền phạt chậm nộp, Công ty Tân An Huy sẽ xin UBND TP và cơ quan thuế "miễn giảm".

Trong khi đó, ông Trần Tuấn - đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết: Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ thuế, nhưng Công ty Tân An Huy không chấp hành. Ông Tuấn khẳng định, công ty phải chấp hành nộp các khoản nợ ngân sách theo quy định.

Ông Vũ Duy Kiên - đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, cảnh báo: "Chi cục thuế quận 7 đã có văn bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Tân An Huy. Tháng 6/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra thông báo trường hợp vi phạm của Tân An Huy thuộc diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định của luật pháp".

Một góc dự án nhà ở Tân An Huy đã mở đường, có sẳn đất sạch, nhưng chủ đầu tư vẫn ... ngâm, không giao nền đất cho người dân xây nhà. Ảnh: Hoàng Hưng

Ngoài ra, tại cuộc họp trên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc… đã chỉ ra nhiều sai phạm về xây dựng trong dự án nhà ở Tân An Huy. Đặc biệt, là hành vi xây dựng sai quy hoạch (15 căn nhà) chưa được khắc phục…

Ngày 26/7/2024, Thanh tra TP.HCM tiếp tục có buổi làm việc với đại diện người dân góp vốn đầu tư dự án nhà ở Tân An Huy. Theo các hộ dân, dự án khởi công từ năm 2004; đến năm 2017, hơn 300 hộ dân đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay đã 20 năm, người dân vẫn chưa nhận được đất để xây nhà.

Kết luận thanh tra số 02, do Thanh tra TP.HCM ban hành năm 2018; đồng thời, UBND TP.HCM đã ra nhiều văn bản chỉ đạo nhưng, 6 năm qua, Công ty Tân An Huy vẫn không thực hiện Kết luận thanh tra và các chỉ đạo của chính quyền TP.HCM.

Một con đường trổ vào dự án nhà ở Tân An Huy. Ảnh: Hoàng Hưng

Trong khi đó, chủ đầu tư luôn thay đổi quan điểm: Lúc thì cam kết không thu thêm tiền, sau đó lại yêu cầu người dân nộp thêm tiền để trả nợ thuế thu nhập thay cho doanh nghiệp…

Theo các hộ dân, chủ đầu tư "không còn khả năng về tài chính", khó hoàn thiện dự án… Các hộ dân kiến nghị Thanh tra TP.HCM đề xuất với UBND TP.HCM tháo gỡ khó khăn của dự án theo hướng:

Giao dự án cho công ty có năng lực tài chính, có uy tín để tiếp tục thực hiện dự án Tân An Huy. Các hộ dân không đồng ý đóng góp tiền hỗ trợ (10 triệu đồng/m2) cho Công ty Tân An Huy.

"Số tiền hỗ trợ trên, các hộ dân đồng ý sẽ đóng góp, đồng hành cùng chủ đầu tư giải quyết khó khăn về nợ thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Nhưng số tiền đó không giao cho Công ty Tân An Huy, mà cần phải giao cho một tổ chức trung gian có uy tín quản lý và giải ngân đúng mục đích, phục vụ cho việc hoàn thiện dự án nhà ở Tân An Huy" - bà V.T.H (đại diện các hộ dân) nói.

Bà Nguyễn Xuân Lam - Phó Phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (phòng 8, Thanh tra TP.HCM) - cho biết: "Thanh tra thành phố ghi nhận ý kiến của các đơn vị và người dân. Đề nghị Công ty Tân An Huy có báo cáo rõ về phương án trả nợ, lộ trình cụ thể. Sau khi công ty báo cáo, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xem xét, tham mưu UBND TP theo quy định, nhằm giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại dự án này".