Trải nghiệm bất ngờ của nhân viên ngân hàng với xe điện VinFast

Trả 264.000 đồng/ngày, có ô tô không lo mưa gió



Anh Thái Văn Hoàng (28 tuổi), một chuyên viên tín dụng làm tại ngân hàng có trụ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ bài viết trên một cộng đồng banker (tên gọi của những người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng) về những ưu đãi đặc biệt từ VinFast giúp gia đình anh có chiếc ô tô điện ngay trước dịp Tết Nguyên đán vừa rồi – sớm hơn dự định tích lũy tới vài năm.

Anh Hoàng cho biết, khi có con nhỏ, nhu cầu cần một chiếc ô tô để đi lại trở nên cấp thiết. Đúng lúc VinFast đưa ra ưu đãi với lãi suất vay trả góp thấp, anh quyết định "chốt" luôn chiếc VF 5 Plus để nhận xe trước Tết.

"Mức ưu đãi lãi suất 5% cố định trong 2 năm và trần 8% trong 3 năm tiếp theo là món hời lớn. Tính cả số tiền trả gốc và lãi hàng tháng và tiền thuê pin, tôi chỉ cần trả khoảng 264.000 đồng/ngày, trong khi mưa không tới mặt, nắng không tới đầu", anh Hoàng nhẩm tính. Thêm nữa, nhờ áp dụng chiết khấu 2% giá trị xe theo chương trình ưu đãi "Đồng hành chuyển đổi xanh", anh còn được giảm thêm hơn 9 triệu đồng vào giá bán.

Điều làm anh bất ngờ là với chi phí cực tiết kiệm, anh đã có cơ hội sở hữu chiếc xe điện có giá trị hoàn toàn vượt trội. Chiếc VF 5 nhỏ nhắn nhưng đầm chắc, bứt tốc cực tốt và mượt mà, đặc biệt phù hợp với công việc phải di chuyển liên tục để làm việc với khách hàng của anh.

Sở hữu ô tô điện chỉ từ 264.000 đồng/ ngày giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống của nhiều khách hàng.

"Từ khi mua VF 5 Plus tôi thành ra nghiện lái xe vì cảm giác cầm lái và sử dụng xe rất thoải mái và dễ dàng. Xe điện nhiều công nghệ hiện đại, động cơ mạnh nhưng việc sử dụng lại không có gì khác biệt, thậm chí phần nào còn thú vị và dễ dàng hơn xe xăng. Ví dụ như việc lên xe chỉ cần đạp chân phanh để bật máy, hay xuống xe chỉ cần bấm khoá cửa là xe tắt, đây là trải nghiệm rất mới lạ chưa thấy có trên xe xăng. Hay là trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt là tính năng không thể tìm thấy trên các mẫu xe hạng A khác", anh Hoàng chia sẻ sau chuyến "phượt" Hà Nội - Mộc Châu cùng gia đình ngay sau Tết.



Xe điện "xứng đáng đến từng đồng"

Cũng chớp cơ hội ưu đãi kép của VinFast, chị Nguyễn Thu Hạnh (32 tuổi, đang làm việc tại ngân hàng ở TP.HCM) đã nhanh tay tậu một chiếc VF 6. Chị thừa nhận, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy VF 6, chị đã "ưng" thiết kế hiện đại và khoang nội thất sang trọng, chỉn chu của mẫu xe này. Nhận xe, gia đình chị thực hiện hành trình chạy xe từ TP.HCM ra Đà Nẵng ăn Tết.

Trong suốt hành trình gần 2 tuần đi dọc đất nước, chị Hạnh chấm điểm tuyệt đối cho VF 6 về trải nghiệm lái dễ chịu. Điểm vượt trội của VF 6 so với mẫu xe xăng cỡ B trước đây gia đình chị là xe không mùi, di chuyển rất "mượt" với hệ thống treo sau đa điểm cao cấp, giúp tăng khả năng ổn định và an toàn. Nhờ thế, suốt hành trình, cả gia đình ai nấy đều thoải mái, trẻ nhỏ cũng hoàn toàn không say xe.

Nội thất "hút mắt" của VF 6.

Không chỉ vậy, tổng kết chuyến đi, vợ chồng chị Hạnh ghi nhận mức chi thấp hơn nhiều so với những năm trước. "Cả chặng đường đi gần 1.000 km nhưng tiền sạc pin chưa tới 500.000 đồng, trong khi hệ thống trạm sạc dọc đất nước vô cùng tiện lợi. Xanh, sạch, tiết kiệm, xe điện VinFast thật sự xứng đến từng đồng", chị Hạnh nói.

Trên cộng đồng người sử dụng xe điện, các chủ xe cũng thường xuyên chia sẻ chi phí sử dụng ô tô điện cho thấy mức phí hàng hàng tháng của xe điện chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 so với xe xăng truyền thống.

Cụ thể với mẫu VF 5 Plus hay VF 6, chi phí nhiên liệu chỉ khoảng 400-500 đồng/km khi khách hàng lựa chọn mua pin. Nếu tính cả chi phí thuê pin, chi phí chỉ khoảng 800-1.000 đồng/km, vẫn rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng là lợi thế rất lớn của xe điện so với xe xăng. Cụ thể, ô tô điện VinFast bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km với chi phí khoảng 1 triệu đồng theo ghi nhận của nhiều người dùng. Trong khi đó, xe xăng cần bảo dưỡng sau 5.000km với chi phí 1,5-2 triệu ở cấp bảo dưỡng nhỏ và có thể lên đến hàng chục triệu đồng ở cấp bảo dưỡng lớn.

Bên cạnh chi phí, rất nhiều khách hàng cũng bày tỏ "an tâm 100%" với xe điện VinFast bởi những chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dùng, từ thời gian bảo hành 7-10 năm, tới hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp, dịch vụ sửa chữa lưu động, dịch vụ cứu hộ 24/7…

Với những lợi thế ấy, theo các chuyên gia, xe điện đang là bài toán kinh tế tối ưu bởi các gia đình không tốn quá nhiều chi phí nhưng vẫn sở hữu các phương tiện đi lại an toàn, hiện đại. Đặc biệt, với những chính sách ưu đãi thiết thực đang được VinFast đưa ra, việc chuyển đổi sang phương tiện xanh đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết đối với người dùng Việt.

Các chính sách ưu đãi hiện hành của VinFast: • Chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay mua xe ô tô điện VinFast được triển khai tới hết ngày 29/02/2024 cho tất cả dòng xe ô tô điện thuê pin VinFast trên thị trường. Khách hàng mua xe ô tô điện thuê pin của VinFast được hưởng mức lãi suất cố định 5% trong 2 năm đầu và 8% trong 3 năm tiếp theo với tỷ lệ vay lên đến 70%. • Chương trình "Đồng hành chuyển đổi xanh" được áp dụng cho CBNV thuộc các doanh nghiệp đang tiên phong trong chuyển đổi xanh, trong các lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, hàng không, dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh), công nghệ thông tin - viễn thông đến hết ngày 31/03/2024. Khách hàng được áp dụng mức giảm trực tiếp vào giá bán xe: 2% đối với ô tô điện và 5% đối với xe máy điện. Thông tin chi tiết về điều kiện của chính sách ưu đãi và sản phẩm xe điện VinFast được cập nhật tại www.vinfastauto.com.