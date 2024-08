Trải nghiệm Tết Độc lập với những cung đường đầy cảm xúc tại giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên

Lần đầu tiên diễn ra giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024

KOMOMO Than Uyen International Ultra Trail (Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên) là giải chạy quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Than Uyên (Lai Châu). Giải chạy địa hình KOMOMO do UBND huyện Than Uyên phối hợp với Great Race Vietnam tổ chức.

Các vận động viên tham gia giải chạy địa hình KIMOMO tại điểm xuất phát ở sân vận động thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải quy tụ gần 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài tham gia. Với chủ đề "Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ", giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024 diễn ra với 4 cự ly: 5km, 15km, 25km và 35km.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc đường chạy (giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024) cho biết: "Trong quá trình xây dựng cung đường chạy, chúng tôi được may mắn đi vào nhiều bản, khu phố và chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp. Chúng tôi thấy, Than Uyên được ví như một nàng công chúa, chưa được đánh thức. Than Uyên là vùng đất giàu truyền thống, với nhiều dân tộc anh em chung sống, với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Cảnh sắc ở Than Uyên cũng rất đa dạng, phong phú và nên thơ như: Đồi thông, đồi mắc ca và cả những đồi chè tỏa hương thơm ngát…

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024 thu hút gần 600 vận động viên ở các lứa tuổi tham gia. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024 với các cung đường đi qua thị trấn Than Uyên và các xã: Mường Kim, Mường Than, Mường Cang, Hua Nà. Qua giải chạy, chúng tôi mong muốn lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của Than Uyên đến du khách trong và ngoài nước, góp phần kích cầu du lịch địa phương ngày càng phát triển".

Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, cho hay: Những năm qua, huyện Than Uyên tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Lai Châu, huyện Than Uyên đang gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Than Uyên đang từng bước triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, gắn với du lịch cộng đồng.

Tham gia giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024, các vận động viên phải trải qua những cung đường dốc dựng đứng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tết Độc lập 2024 ở Than Uyên được tổ chức với quy mô cấp tinh. Năm nay là năm thứ 13, huyện Than Uyên tổ chức cho nhân dân các dân tộc đón Tết Độc lập. Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, trong đó có giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024. Đây là sự kiện thể thao ý nghĩa, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển du lịch, thể thao của huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung.

Trải nghiệm những cung đường đầy cảm xúc ở giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên

Đến với Than Uyên, các vận động viên không chỉ được trải nghiệm những cung đường chạy đầy thử thách, mà còn có cơ hội khám phá những vẻ đẹp hoang sơ của các địa danh ở Than Uyên. Đặc biệt, các vận động viên cũng được hòa mình, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú… trên địa bàn huyện.

Các vận động viên nỗ lực vượt qua con dốc dựng ngược ở đồi thông thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Các vận động viên sẽ có những trải nghiệm hết sức thú vị khi chạy qua những cánh đồng lúa, băng qua những dòng suối trong mát. Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2024 không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình trải nghiệm, khám phá của bản thân, kết nối cộng đồng, cùng nhau chinh phục những giới hạn của bản thân.

Tham gia giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024, với cự ly 25km, anh Đỗ Sách Bình, ở thị trấn Than Uyên (Than Uyên, Lai Châu) vui vẻ cho biết: "Trước đây, tôi cũng từng tham gia một số giải chạy, leo núi của huyện Than Uyên và tỉnh Lai Châu. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải chạy địa hình với cự ly 25km. Cung đường chạy ở cự ly 25km khá gian nan, không chỉ chạy qua các bờ ruộng, con suối, mà còn phải vượt qua những con dốc dựng ngược. Muốn đạt thành tích cao ở giải chạy lần này, các vận động viên cần phân phối sức lực phù hợp, khi nào chạy giữ sức và khi nào cần phải tăng tốc. Tôi tham gia giải để xem sức khỏe, giới hạn của bản thân mình đến đâu thôi".

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2024 thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ nhiệt tình.