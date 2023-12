“Trảm" ngoại binh Diakite 1m93, HAGL thành... “rổ đựng bóng"

Trước ngày chốt danh sách ngoại binh trong giai đoạn lượt đi V.League 2023/2024, CLB HAGL đã quyết định bổ sung Jhon Cley từ CLB CAHN. Tiền đạo người Brazil tới sân Pleiku theo dạng cho mượn 1 năm. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Dzilah Martin người Nigeria. Mục đích của HLV Kiatisak là để đội bóng phố Núi chơi với 2 tiền đạo ngoại trong bối cảnh mà Nguyễn Đức Việt còn non kinh nghiêm, trong khi Trần Bảo Toàn và Đinh Thanh Bình thiếu ổn định.

Pape Diakite có thể sẽ gia nhập CLB Khánh Hoà trước thềm vòng 3 V.League 2023/2024. Ảnh: HAGL FC.

Thời điểm ấy, HLV Kiatisak buộc phải đưa ra một quyết định quan trọng, đó là loại bớt 1 trung vệ ngoại. Ông phải lựa chọn giữa Pape Diakite và Jairo Rodrigues. Sau nhiều cân nhắc, nhà cầm quân người Thái Lan quyết định thanh lý hợp đồng với Pape Diakite, người đã chơi cực tốt ở mùa giải 2023 và tiếp tục cho thấy sự chắc chắn qua 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2023/2024, đồng thời đặt niềm tin vào Jairo Rodrigues - trung vệ người Brazil vừa gia nhập HAGL hồi đầu mùa và ghi bàn trong trận đấu thuộc vòng 1 hoà CLB Hải Phòng 1-1.

Chia tay Pape Diakite, HAGL lộ "tử huyệt"

Tuy nhiên, loại Pape Diakite có lẽ là quyết định sa lầm của HLV Kiatisak. Pape Diakite với chiều cao ấn tượng lên tới 1m93, từng có nhiều năm thi đấu tại Việt Nam và am hiểu về các đối thủ tại V.League, rõ ràng mang tới sự an tâm hơn nhiều so với Jairo Rodrigues. Jairo Rodrigues xông xáo, có chiều cao 1m90, nhưng lại thường xuyên chọn sai vị trí trong các tình huống chống bóng bổng. Bằng chứng là kể từ vòng 3 tới giờ, LPBank HAGL để thua tới 5 bàn từ bóng bổng.

Trong trận thua MerryLand Quy Nhơn Bình Định 1-3, Marlon và Alan Grafite dễ dàng đánh đầu tung lưới HAGL mà không ai thấy sự hiện diện của Jairo Rodrigues đâu cả. Trận gần nhất thua 0-3 trước Thép xanh Nam Định trên sân Thiên Trường, cả 3 bàn thắng đều được Rafaelson (cú đúp) và Coutinho ghi từ các tình huống treo bóng ở biên. Lúc này, các CĐV HAGL mới thấy nhớ Pape Diakite - người luôn chọn vị trí rất tốt và là "cây sào" chống bóng bổng đích thực.

HAGL đã thủng lưới 14 bàn kể từ đầu V.League 2023/2024. Ảnh: VPF.

Cũng cần nhắc thêm về quyết định để LPBank HAGL đá 2 tiền đạo ngoại tại V.League 2023/2024. Cho tới lúc này, bộ đôi Jhon Cley và Dzilah Martin đều chưa một lần nổ súng. Jhon Cley là "cỗ máy ghi bàn" của CLB CAHN mùa trước, với 11 bàn tại V.League 2023, thế nhưng khi gia nhập LPBank HAGL, anh vẫn chưa tìm lại cái duyên ghi bàn của mình. Trong khi đó, Dzilah Martin mang tới nỗi thất vọng tràn trề. Tiền đạo người Nigeria này chậm chạp, xử lý bóng lóng ngóng và gần đây còn dính chấn thương, không ra sân 4 trận gần nhất.

Rất có thể ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, ngoài chiêu mộ thêm các nội binh chất lượng để vực dậy đội bóng, lãnh đạo LPBank HAGL sẽ tính tới cả phương án thay ngoại binh. Theo đó, nhiều khả năng cả Jairo Rodrigues và Dzilah Martin sẽ phải ra đi, chỉ có Jhon Cley là được giữ lại. Theo nguồn tin từ PV Dân Việt, những ngày gần đây, sân Pleiku xuất hiện một số ngoại binh tới thử việc, trong số đó có nhiều gương mặt có "CV" khá ấn tượng...

Cùng với Khánh Hoà và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL là 1 trong 3 đội để thủng lưới nhiều nhất tại V.League 2023/2024 tính cho tới lúc này, khi cùng nhận 14 bàn thua. Theo chiều ngược lại, thầy trò HLV Kiatisak là đội ghi bàn ít nhất giải, khi mới chỉ có 4 lần sút tung lưới đối phương. Vị trí cuối BXH của LPBank HAGL là điều không khiến ai ngạc nhiên.