Trạm thu phí BOT "đắt đỏ" bỏ hoang nhiều năm trời trên quốc lộ 1A

Do vậy Bộ GTVT đã cho phép Nhà đầu tư di dời Trạm thu phí Tào Xuyên về Km 286+397, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn để thu phí kể từ ngày 1/10/2012. Một phần nguyên nhân là do việc đặt trạm tại vị trí cũ không còn phù hợp, do Quốc lộ 1A sẽ không đi vào đường cũ mà đi vào đường mới nâng cấp, mở rộng.