Trận Anh vs Iran chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử World Cup

Vào 20h00 ngày 21/11 (Giờ Việt Nam), ĐT Anh sẽ có trận ra quân tại World Cup 2022. Đối thủ mà thầy trò Gareth Southgate phải chạm trán là Iran. Đương nhiên, với đẳng cấp vượt trội cùng dàn hào thủ trong đội hình, Tam sư được đánh giá cao hơn hẳn để hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Đáng chú ý, màn so tài nói trên sẽ chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử World Cup. Cụ thể, đây là lần đầu tiên, một trận đấu của vòng chung kết bóng đá thế giới diễn ra trên sân vận động có điều hoà.

Sở dĩ nước chủ nhà Qatar phải làm điều đó là bởi thời tiết vào buổi chiều hoặc đầu tối tại quốc gia này luôn là rất nóng so với những đội bóng tại châu Âu. Dù đây là thời điểm mùa đông ở quốc gia Tây Á song nhiệt độ vào chiều hoặc đầu tối luôn là trên 30 độ C - thử thách quá lớn dành cho các đại diện tới từ lục địa già.

Anh sẽ chạm trán Iran ở trận ra quân World Cup 2022

Theo lịch thi đấu World Cup 2022, màn so tài giữa ĐT Anh và ĐT Iran diễn ra lúc 16h00 (Giờ địa phương) - thời điểm mà nhiệt độ có thể lên tới khoảng 35 độ C. Do vậy, phương án dùng điều hoà là điều bắt buộc.



Thực tế, ở vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay, chủ nhà Qatar đã sử dụng công nghệ làm mát ấy tại 8 sân vận động để đảm bảo rằng nhiệt độ sẽ không lên quá mức 24 độ C - nhiệt độ mát mẻ, phù hợp với điều kiện thi đấu.

Đây là lần đầu tiên, một trận đấu ở World Cup diễn ra trên sân vận động có điều hoà

Để làm điều đó, quốc gia Tây Á này đã bơm không khí mát từ các lỗ thông hơi xung quanh sân vận động, tạo ra một bong bóng áp suất bên trong sân vận động với điều kiện thời tiết vừa làm mát vừa thanh lọc không khí. Công nghệ nói trên cho phép làm mát sân vận động và thậm chí có thể tạo ra nhiệt độ khác nhau ở các khu vực khác nhau của sân.



Người phát minh ra công nghệ này là Tiến sĩ người Sudan, Saud Abdulaziz Abdul Ghani. Trước khi được đưa vào sử dụng tại World Cup, hệ thống làm mát đó đã trải qua quá trình thử nghiệm tại cúp Ả Rập một cách rất hoàn hảo, đạt hiệu quả cao.