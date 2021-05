Trận M.U gặp Liverpool bị hoãn vô thời hạn

Vài giờ trước khi trận đấu giữa M.U và Liverpool diễn ra theo lịch thi đấu ban đầu, hàng trăm cổ động viên M.U đã tràn vào sân Old Trafford.

Rất nhiều người trong số này đã mang biểu ngữ kèm theo bom khói để phản đối chủ sở hữu nhà Glazer. Thông điệp: “Chúng tôi muốn nhà Glazer biến đi”, được vang lên từ rất nhiều người.

CĐV M.U phản đối nhà Glazer.

Ở bên ngoài sân Old Trafford, cũng có hàng nghìn cổ động viên Quỷ đỏ đã biểu tình để chống lại nhà Glazer, và cả quyết định tham gia Super League của đội bóng. Một đám đông quá khích đã cố gắng đi qua lối vào các cửa của sân vận động, vượt qua hàng rào an ninh và cuối cùng là tràn vào sân vận động để gây náo loạn.



Sau thông báo tạm hoãn, BTC Ngoại hạng Anh đã quyết định rời lịch trận đấu này. Trang chủ của giải đấu đăng thông báo: “Sau khi có sự việc vi phạm an ninh tại sân Old Trafford, trận đấu giữa M.U và Liverpool đã bị hoãn lại.

Đây là quyết định thống nhất từ cảnh sát, 2 CLB, BTC giải Ngoại hạng Anh và chính quyền địa phương. An ninh và sự an toàn của mọi người ở Old Trafford vẫn là điều tối quan trọng.

Chúng tôi hiểu và tôn trọng sự bộc phát cảm xúc nhưng lên án tất cả các hành vi bạo lực, thiệt hại không hợp pháp và xâm phạm, đặc biệt là đối với các vi phạm chống dịch COVID-19.

CĐV M.U làm loạn sân Old Trafford.

Người hâm mộ có nhiều cách để thể hiện quan điểm của họ, nhưng hành động của một bộ phận được thấy ngày hôm nay là không có lý do gì. Chúng tôi thông cảm với những cảnh sát và người quản lý, những người đã phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm mà lẽ ra không có chỗ đứng trong bóng đá. Việc sắp xếp lại lịch thi đấu sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp".