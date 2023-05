Trận U22 Việt Nam và U22 Malaysia là 1 ví dụ rất thú vị về mặt triết lý bóng đá

U22 Việt Nam và triết lý dần hình thành dưới thời HLV Troussier

Vậy là U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách tiếp theo và lọt vào bán kết trước 1 vòng đấu. Đúng như nhận định, U22 Malaysia thi đấu mạnh mẽ, tốc độ. Họ rất ít phối hợp tấn công trung lộ. Các pha bóng chủ yếu được đưa ra biên, nơi có các cầu thủ rất cơ động, và từ đó tạo áp lực cho cầu môn đối phương. Về phía các cầu thủ U22 Việt Nam, họ vẫn trên con đường trận sau hay hơn trận trước.

Trận đấu này U22 Việt Nam chơi hay hơn trận gặp U22 Singapore. Phối hợp tốt hơn, phòng ngự chặt chẽ hơn, bọc lót cho nhau tốt hơn. Trong trận này, xem cách các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu làm cho chúng ta liên tưởng đến lứa cầu thủ U23 Việt Nam đàn anh. Họ giống nhau ở chỗ có tinh thần thi đấu rất tốt. Có vẻ phải trước những đội bóng có lối đá quyết liệt như U22 Malaysia thì tinh thần đó có cơ hội bộc lộ.

U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách tiếp theo mang tên U22 Malaysia. Ảnh: Minh Đức.

Ngay trong những phút đầu tiên của trận đấu, U22 Việt Nam được hưởng 1 qủa phạt đền và có bàn dẫn trước. Sau bàn thắng sớm này, U22 Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng phối hợp kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng và đều có cơ hội cho mình. Nhưng U22 Việt Nam có nhiều cơ hội hơn. Trong 1 pha phối hợp, bóng được đưa xuống gần biên tạt ra và Văn Tùng đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2. Sau bàn thắng này, U22 Việt Nam vẫn trung thành với lối đá kiểm soát bóng, tấn công.

Bằng 1 cách nào đó, các cầu thủ U22 Malaysia đã vùng lên đá rất hay, họ tiếp tục tranh cướp bóng quyết liệt, nhưng tổ chức các cuộc phản công rất sắc và đã có những cơ hội có thể ghi bàn thắng. Trong một pha đá phạt thẳng vào cầu môn, cầu thủ chơi chắc chắn nhất trong hàng phòng ngự U22 Viêt Nam trong 2 trận vừa qua là thủ môn Quan Văn Chuẩn đã có một tình huống xử lý không chắc chắn. Trời mưa, bóng ướt nhưng anh đã cố gắng bắt dính bóng trong một pha bóng mà các thủ môn kinh nghiệm sẽ đấm bóng an toàn. Đội bạn có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Những phút cuối hiệp 1 là thời gian các cầu thủ U22 Malaysia tổ chức tấn công ồ at, nhưng rất may U22 Việt Nam đã đứng vững.

Trước U22 Malaysia giàu thể lực và tốc độ, U22 Việt Nam vẫn chọn lối đá áp đặt trong hiệp 1. Ảnh: Minh Đức.

Hiệp 2 là sự thay đổi cách chơi của đội U22 Việt Nam, chuyển từ kiểm soát bóng, áp đặt, sang phòng ngự phản công. Và một quy luật rất trớ trêu đã xảy ra cho U22 Malaysia cũng như tất cả những đội chỉ giỏi chơi chiến thuật phòng ngự phản công, kể cả đội U23 Việt Nam trước đây, đó là khi anh bị người ta dồn ép, tấn công, thì các pha cướp được bóng rồi tổ chức phản công của anh tỏ ra rất nguy hiểm. Nhưng khi người ta co về phòng ngự, nhường khu vực giữa sân cho anh thì anh không làm sao gây nguy hiểm được.

Kể từ lúc HLV Troussier thay đổi nhân sự, chủ trương phòng ngự, U22 Malaysia vẫn tấn công ồ ạt, nhưng tính chất nguy hiểm của các đợt tấn công ấy bị giảm đi rất nhiều. Cứ đưa bóng xuống biên rồi lật, hoặc nhồi bóng dài vào trung lộ. Trong 1 ngày hàng hậu vệ U22 Việt Nam không để xảy ra lỗi, các tình huống đó dễ dàng bị hóa giải, kể cả các pha phạt góc. Hai tình huống dẫn đến thẻ đỏ của các cầu thủ Malaysia ở hiệp 2 phản ánh sự ức chế trong tinh thần thi đấu của các cầu thù trẻ Malaysia. Họ đã có những hành vi mất kiểm soát khi tinh thần bị ức chế. Đây là điều thường thấy ở các cầu thủ trẻ, giống như chính các cầu thủ trẻ Việt Nam trước đây đã để xảy ra.

Hiệp 2 là lúc U22 Việt Nam chuyển sang đá phòng ngự phản công. Ảnh: Minh Đức.

Trận đấu này là một ví dụ rất thú vị về mặt triết lý bóng đá. Đó là nếu các cầu thủ U22 Malaysia không chỉ giỏi trong phòng ngự phản công mà họ giỏi cả trong việc áp đặt trận đấu, chỉ cần như U22 Thái Lan thôi, thì khi U22 Việt Nam lùi về phòng ngự co cụm không là vấn đề gì với họ. Họ sẽ đủ bình tĩnh, đủ phương án và đủ khả năng để từ nền tảng kiểm soát được khu vực giữa sân, tổ chức các đường phối hợp phá vỡ hàng phòng ngự đối phương. Chính U23 và đội tuyển Việt Nam trước đây đã từng gặp phải vấn đề này. Khi đá với các đội mạnh hơn, bị dồn ép, tấn công áp đảo, chúng ta tổ chức phòng ngự chặt rất khó chịu, rồi thỉnh thoảng tung ra các đường phản công. Bằng cách đó chúng ta đã hạ gục nhiều ông lớn ở Châu lục. Nhưng khi quay về khu vực, chúng ta từng bất lực trước Philippines hay Malaysia khi họ đá kiểu đổ bê tông. Giống như Malaysia hôm nay, tỏ ra bất lực, ức chế khi U22 Việt Nam chủ động phòng ngự.

Đó chính là lý do HLV Troussier, Liên đoàn bóng đá và nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam ủng hộ sự thay đổi về cách đá bóng trên sân của các đội tuyển Việt Nam, từ chỉ giỏi phòng ngự phản công sang giỏi cả áp đặt, kiểm soát bóng lẫn phòng ngự phản công. Tất nhiên, mọi thay đổi đều không dễ dàng. Nó cần nhiều công sức, cần sự dũng cảm, chấp nhận trủi ro, cần cả sự kiên định để vượt qua các rào cản, kể cả rào cản của sự định kiến trong nhận thức.

Chiến thắng 2-1 giúp U22 Việt Nam đoạt vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 sớm trước 1 vòng đấu. Ảnh: Minh Đức.

Trận đấu này quan trọng với sự nghiệp cầm quân của HLV Troussier với U22 Việt Nam không khác gì trận thắng Qatar của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam ở Thường Châu năm xưa. Nó đem đến cho họ sự tự tin và sự ủng hộ.

HLV cũng giống bao nghề nghiệp khác thôi, may mắn rất quan trọng, và không thể nói ông Troussier hôm nay không may mắn. Chúc ông và các học trò tiếp tục may mắn trong những trận đấu tiếp theo.