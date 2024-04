Tranh chấp đầm nuôi trồng thuỷ sản ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Cần xử lý các đối tượng gây mất an ninh trật tự

Theo nội dung đơn kêu cứu của bà Đặng Thị Luyến, bà ký hợp đồng làm việc cho Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ (sau đây gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) với vị trí Quản lý hoạt động hợp tác giữa Công ty với các đối tác hợp tác sản xuất và nuôi trồng thủy sản tại Dự án thôn Duyên Hải, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, trong đó có ông Nguyễn Bá Phúc.

Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Việt Mỹ với ông Vũ Văn Tin (ông Tin và ông Phúc ký chung hợp đồng số 12/2023), Công ty Việt Mỹ giao cho ông Tin và ông Phúc thuộc dãy 6 gồm 12 ao, tương đương diện tích 6,45 ha, thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 30/12/2023.

Hết hạn hợp đồng ông Vũ Văn Tin đã trả lại Công ty Việt Mỹ phần diện tích mà ông sử dụng, còn Phúc vẫn chưa trả. Công ty Việt Mỹ đã yêu cầu ông Phúc thanh lý hợp đồng và trao trả mặt bằng nhưng ông Phúc không hợp tác. Không những thế, trên diện tích đất ông Phúc được giao để nuôi trồng thuỷ sản xuất hiện công trình xây dựng lán trại mà phía Công ty chưa đồng ý cho triển khai.

Căn nhà được xây dựng trên khu đất của Công ty Việt Mỹ. Ảnh: VTH

Chính vì vậy, vào khoảng 15h ngày 19/2/2024, bà Luyến xuống khu vực ao, đầm đang hợp tác sản xuất với ông Nguyễn Bá Phúc để yêu cầu dừng việc xây dựng nhà, lán, công trình phụ trợ..., đồng thời yêu cầu ông Phúc bàn giao lại mặt bằng cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Phúc và một số đối tượng khác có thái độ không hợp tác, có những lời nói mang tính xúc phạm, chửi bới, thậm chí dùng gạch đe dọa, dùng mũ cối tấn công bà Luyến khiến bà bị thương vào mặt, đầu và tay.

Sau khi bị tấn công, khoảng 20 giờ cùng ngày, bà Luyến được người nhà đưa vào nhập viện do bị thương tích ở khu vực đầu, mặt và tay. Theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện Việt Tiệp, bà Luyến bị thương tích ở một số vùng mặt, tay và đầu bị chấn thương sọ não.

Theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng, kết quả giám định số 269/2024/KLTTCT- TTPYHP ngày 4/4/2024 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng đối với bà Đặng Thị Luyến trong vụ việc xô xát xảy ra tại thôn Duyên Hải, xã Vinh Quang, Tiên Lãng, HP vào ngày 19/2/2024 xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của chị Luyến tại thời điểm giám định là 8%. Cụ thể, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do chấn động não gây nên là 2%, do sẹo 2 vết xước da vùng dưới mắt, má là 6%.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện UBND huyện Tiên Lãng cho biết, lãnh đạo huyện đã nắm được sự việc mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ việc.

Về việc liên quan đến các hợp đồng hợp tác nuôi trồng thuỷ sản, lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho biết đã mời một số hộ dân và đại diện Công ty Việt Mỹ lên làm việc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã yêu cầu các bên ứng xử theo nguyên tắc hợp đồng, đề nghị các bên giữ nguyên hiện trạng, không dùng vũ lực, không được tự ý xây dựng thêm bất cứ công trình nào trên khu đất...

Tuy nhiên, hiện nay, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong khu vực Dự án của Công ty Việt Mỹ, các hộ dân có hợp đồng hợp tác với Công ty đã triển khai xây dựng thêm một số công trình lán, trại mà không được phép của doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho biết, việc xây dựng các công trình trên diện tích đất của Việt Mỹ nằm trong sự quản lý của Công ty, UBND huyện Tiên Lãng không có thẩm quyền cấp phép đối với các công trình xây dựng nói trên.

Được biết, năm 2003, Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ được UBND thành phố Hải Phòng cho thuê 333,3ha đất tại bãi bồi ngoài đê thuộc xã Đông Hưng, Tiên Hưng (nay là xã Vinh Quang) huyện Tiên Lãng để nuôi trồng thuỷ sản. Sau khi được thuê đất, Công ty Việt Mỹ đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kênh cấp thoát nước khu nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ năm 2009, Công ty Việt Mỹ ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất với một số hộ dân để khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản tại dự án trên.

Đến nay, phần lớn các hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Việt Mỹ với các hộ dân đã hết thời hạn. Công ty Việt Mỹ đã có văn bản mời các hộ làm việc để bàn bạc, thống nhất việc thanh lý hợp đồng hoặc tiếp tục ký hợp đồng mới nhưng các hộ dân thiếu hợp tác, có hộ dân đưa ra yêu cầu doanh nghiệp khi làm việc phải được chính quyền địa phương tham gia.

Khu đất rộng 333,3ha của Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ được UBND thành phố Hải Phòng cho thuê từ năm 2003 để nuôi trồng thuỷ sản. Ảnh: VTH

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Viết Uyên- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ cho biết, Công ty đã nhiều lần có giấy mời các hộ dân đến để bàn bạc, thoả thuận về việc thanh lý hoặc gia hạn hợp đồng hợp tác, trên tinh thần hai bên đều có lợi. Tuy nhiên, các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp khi làm việc phải có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã. "Đòi hỏi của các hộ dân như vậy là vô lý, vì chúng tôi là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có chức danh, hoạt động đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi mong các hộ dân có nhận thức đúng và hợp tác với Công ty để chấm dứt tình trạng tranh chấp không đáng có, gây mất an ninh trật tự địa phương", ông Phạm Viết Uyên chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc đánh người gây thương tích, bà Đặng Thị Luyến cho biết, bà đã có đơn đề nghị công an huyện Tiên Lãng khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

PV báo Dân Việt đã liên hệ với một số hộ dân, đề nghị gặp gỡ để trao đổi thông tin, nắm bắt nguyện vọng hiện nay của bà con, tuy nhiên, khi PV có mặt như đã hẹn trước thì lại không liên lạc được.