Trao chứng nhận đầu tư 2 dự án 400 triệu USD, khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Ngày 16/10, Nghệ An trao chứng nhận đầu tư 2 dự án với tổng vốn 400 triệu USD, sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chiều 16/10, tại Nghệ An đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX.

Ngày 16/10, tại Nghệ An, UBND tỉnh này tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo nhiều Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qua đó tạo việc làm, đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định cho người dân. Kinh tế Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Goertek Technology Co.Limited với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nghệ An đã thu hút được nhiều dự án đầu tư trọng điểm. Thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp chuyên nghiệp là VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Theo đó, hai dự án nhận Giấy chứng nhận đầu tư lần này gồm dự án Nhà máy chế tạo sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Công ty Goertek Technology Co.Limited, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, địa điểm đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin cho Công ty Everwin USA, LLC có tổng mức đầu tư là 300 triệu USD cũng tại Nghệ An. Trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện điện tử Everwin cho Công ty Everwin USA, LLC. Chiều 16/10, tại Nghệ An, diễn ra phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX. Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội, phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng, thảo luận góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, quán triệt, thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử, nghi thức và sinh hoạt của các đại biểu. Sáng 16/10, tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức lễ khởi công dự án Meyresort Bãi Lữ giai đoạn 2. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự án Meyresort Bãi Lữ được quy hoạch trên diện tích hơn 52ha, tổng mức đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Dự án bao gồm các công trình chính như khách sạn 5 sao, biệt thự hướng biển, biệt thự thung lũng, khu Shophouse và khu biệt thự ven đồi, quảng trường biển có thể tổ chức sự kiện tầm quốc tế...