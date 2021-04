Trâu Triệu Long: Hạ Lý Liên Kiệt - Chân Tử Đan, là đệ tử của Hồng Kim Bảo

Trâu Triệu Long (Collin Chou) sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Cao Hùng (Đài Loan). Vì hoàn cảnh nhà nghèo lại đông anh chị em (13 người), vì vậy ngay từ lúc mới 6 tuổi, Triệu Long đã phải lao động kiếm tiền phụ giúp gia đình.



Sinh ra trong gia đình có 13 anh chị em.

Năm 12 tuổi anh có cơ duyên được tiếp xúc với điện ảnh và trở thành một diễn viên đóng thế. Cuộc sống trên phim trường đầy gian khổ nhưng cũng đã tôi luyện anh trở thành một người mình đồng da sắt.



Triệu Long cao lớn và cơ bắp.

Trâu Triệu Long luôn đề cao tinh thần làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong từng vai diễn, vì vậy anh được đạo diễn Hồng Kim Bảo giao vai chính năm 18 tuổi trong bộ phim Toàn lực phản đạn (1985). Đây cũng chính là bước ngoặt trong cuộc đời cũng như sự nghiệp diễn xuất của Trâu Triệu Long.



Trò cưng của Hồng Kim Bảo.

Năm 20 tuổi, Triệu Long quyết định đến Hong Kong phát triển sự nghiệp khi nhận thấy đóng phim chính là “cần câu cơm” giúp anh có tương lai tốt đẹp hơn.



Triệu Long cũng chính thức bái Hồng Kim Bảo làm sư phụ và trở thành một thành viên của lò luyện võ Hồng Gia của Hồng Gia Bảo.

Tinh thần làm việc giúp anh được chú ý.

Nhờ tinh thần lao động nghiêm túc, thận trọng từng lời ăn tiếng nói cùng bề ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nên anh thường được các đạo diễn tin tưởng và ưu ái giao đóng các vai phản diện, hung dữ và máu lạnh trong các bộ phim hành động.



Năm 1993, Triệu Long có cơ hội hợp tác cùng ngôi sao võ thuật nổi tiếng khi đó của điện ảnh Trung Quốc là Lý Liên Kiệt trong phim võ thuật cổ trang Ỷ thiên đồ long ký. Anh thủ vai Tống Thanh Thư, sư huynh của Trương Vô Kỵ (Lý Liên Kiệt), một kẻ tiểu nhân gian xảo và cơ hội, luôn tìm cách ám hại sự đệ và các sư thúc đồng môn nhằm chiếm lấy vị thế trưởng môn của phái Võ Đang.

Tình anh em với Lý Liên Kiệt.

Năm 1994, Trâu Triệu Long và Lý Liên Kiệt một lần nữa có cơ hội trổ tài võ nghệ trên màn ảnh rộng trong bộ phim Cận vệ Nam Trung Hải. Màn giao đấu gay cấn và kịch liệt do hai tài tử thể hiện thực sự khiến khán giả mãn nhãn và hưng phấn tột độ bởi những pha đấu tay không đầy sức mạnh.



Năm 1996, Triệu Long tiếp tục hợp tác cùng Lý Liên Kiệt trong phim Xích tử vi long, và Mạo hiểm Vương. Trong thời gian hợp tác, Lý Liên Kiệt không tiếc lời khen ngợi và khâm phục võ công thâm hậu của đàn em họ Triệu. Trên phim trường, nhiều lần Lý Liên Kiệt phải cố cắn răng nén đau vì trúng những cú đòn đầy uy lực và có sức mạnh của Triệu Long.

Lý Liên Kiệt kính nể võ công của Triệu Long.

Tổng cộng trong sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm, Trâu Triệu Long có nhiều lần hợp tác cùng các ngôi sao tên tuổi. Trong đó có 8 lần anh giao đấu với Lý Liên Kiệt trên màn ảnh.



Lý Liên Kiệt cũng cho biết, Trâu Triệu Long là ngôi sao võ thuật anh hợp tác nhiều lần nhất từ trước đến nay, đồng thời là đàn anh mang lại cho anh cảm giác dễ chịu nhất mỗi lần hợp tác: “Vì được giao đấu hết sức vui vẻ với một cao thủ võ lâm, lẽ nào không khiến tôi cảm thấy hài lòng và thoải mái”, anh tâm sự.

Ngoài ra, Trâu Triệu Long còn có nhiều lần hợp tác cùng ngôi sao võ thuật tên tuổi khác là Chân Tử Đan trong phim Ngòi nổ.



Vì võ công cao cường và những cú ra đòn như vũ bão, Triệu Long suýt chút nữa đánh gãy xương vai của Chân Tử Đan. Bản thân ngôi sao Diệp Vấn khi đó tỏ ra khá ngạc nhiên trước võ công thâm hậu của Trâu Triệu Long.

Trâu Triệu Long đấu tay đôi Chân Tử Đan.

Năm 2007, Chân Tử Đan và Trâu Triệu Long một lần nữa hợp tác trong bộ phim võ thuật Đảo hỏa tuyến/Flash Point của đạo diễn Diệp Vĩ Tín. Phim tuy không xuất sắc bằng tác phẩm tiền nhiệm, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả với trận đấu bằng tay không giữa Mã Quân (Chân Tử Đan) quyết chiến với Tony (Châu Triệu Long) ở khu nhà bỏ hoang.



Được biết cảnh quay trên, Trâu Triệu Long xém chút nữa làm gãy xương ngôi sao Diệp Vấn. Bản thân Chân Tử Đan cũng bất ngờ trước võ lực mạnh mẽ của bạn diễn.

Trâu Triệu Long (trái) và Chân Tử Đan (áo xanh) trên trường quay.

Đây cũng là bộ phim thứ hai Chân Tử Đan hợp tác với Trâu Triệu Long sau Kho tàn vô nghĩa (1999). Những màn giao đấu hoàn hảo khiến họ trở thành một trong những cặp bài trùng được khán giả hâm mộ thể loại phim võ thuật mong đợi nhất.



Sau những thành công đã được kiểm chứng, năm 2000 Trâu Triệu Long được đạo diễn đình đám Viên Hòa Bình mời tham gia chỉ đạo võ thuật cho bom tấn Ma trận/The Matrix và diễn xuất trong phần 2 của siêu phẩm trên, The Matrix Revolutions.

Trong Ma trận.

Đúng như kỳ vọng, Ma trận thành công ngoài sức tưởng tượng khi đoạt nhiều giải thưởng Oscar danh giá.



Sau bom tấn trên, Trâu Triệu Long chính thức bước chân vào ánh hào quang của kinh đô điện ảnh Hollywood, anh liên tiếp tham gia các phim The Matrix Reloaded (2003), Fearless (2006), The Four (2012), Mural (2011)...

Anh là người duy nhất đấu lại được nhiều ngôi sao võ thuật.

Nhận xét về diễn xuất và khả năng võ thuật của Trâu Triệu Long, tờ Sohu khẳng định, anh là người duy nhất có thể đánh bại được các ngôi sao võ thuật tên tuổi như Thành Long, Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan.



Điều đáng tiếc hơn cả mà Sohu cho rằng: “Một người võ công cao cường như Trâu Triệu Long nhưng chưa từng bước lên bục vinh quang nào của võ thuật”.

Trên phim trường Trâu Triệu Long luôn gây ấn tương là một người lạnh lùng, chuyên đóng vai phản diện. Thế nhưng ngoài đời anh lại là người khá hiền lành và ít nói. Anh cũng hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông hay trò chuyện về cuộc sống đời tư.

Dù sự nghiệp diễn xuất của Trâu Triệu Long không thành công rực rỡ như nhiều ngôi sao võ thuật tên tuổi khác, gồm Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan.

Bên bà xã xinh đẹp.

Hai cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh.

Bù lại, anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ xinh đẹp kém anh 10 tuổi, nữ diễn viên kiêm người mẫu xứ cảng thơm Ông Đức Dung. Người đẹp sinh năm 1976 từng tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc tại một đại học ở Mỹ.



Nhan sắc ngọt ngào và kiều diễm của Đức Dung giúp cô lọt Top 4 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1989. Hai người kết hôn năm 1999, bốn năm sau Ông sinh cho tài tử cặp song sinh là hai cậu con trai kháu khỉnh và một bé gái dễ thương.