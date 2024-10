Tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 28: Bảo Việt Nhân thọ trao thưởng ô tô thứ 2

Chiếc ô tô Vinfast VF5 Plus duy nhất của đợt 2 đã thuộc về Khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tại Nghệ An. Chị Hoàng Thị Vinh (Đô Lương, Nghệ An) không giấu nổi niềm vui và xúc động khi được Bảo Việt Nhân thọ thông báo trúng thưởng ô tô."Chị tham gia bảo hiểm nhân thọ với mong muốn tích góp một khoản tiền nhỏ để sau này an hưởng tuổi già, mua may mắn, bán rủi ro cho Bảo Việt Nhân thọ. Khi được nghe Công ty báo trúng giải thưởng ô tô, chị cảm thấy không tin nổi việc mình trúng thưởng, nửa tin, nửa không tin, rất là vui mừng, sung sướng và hồi hộp" – Chị Vinh chia sẻ.