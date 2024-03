Triển lãm sách ảnh về dự án thời trang lần đầu tiên được người Việt thực hiện tại Hàn Quốc

Người mẫu nhí chụp hình trong tuyết lạnh. Ảnh: Kiếng Cận Studio

The New Generation Of Model (tên viết tắt là NGM) là dự án triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh đậm chất thời trang cao cấp, chuyên nghiệp được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Dự án lớn lần này được bắt tay hợp tác bởi Xuanlan's Academy, Kiếng Cận Studio, Trần Film và Kyo Phan.



Địa điểm đầu tiên được toàn ekip đặt để chọn lựa là Seoul - Gangwon với hành trình sản xuất ra những bộ ảnh độc đáo, những câu chuyện của những người mẫu và ekip thực hiện trong những ngày cuối năm trên nền tuyết trắng giữa thời tiết lạnh với nhiệt độ -8 độ C.

4 ngày thực hiện dự án của toàn ekip là những thử thách lớn vì tất cả đều phải làm việc, di chuyển liên tục giữa thời tiết lạnh, mặc dù vậy các hình ảnh, video luôn phải đảm bảo được các yêu cầu khắt khe để sản xuất ra những sản phẩm chuyên nghiệp, chỉn chu, ghi đậm dấu ấn thời trang.

Các người mãu di chuyển trên tuyết trắng

Trong 3 ngày 14-16/3, buổi triển lãm sách ảnh, video thời trang diễn ra tại Nina Studio, quận 7, TP.HCM. The New Generation Of Model được xem là dự án thời trang lớn mở đầu năm 2024, đánh dấu điểm nhấn thời trang đặc biệt, đây là show diễn thời trang đẳng cấp được người Việt Nam thực hiện tại nước ngoài, khẳng định tinh thần thời trang chuyên nghiệp, mang những dấu ấn riêng.

Từ những giấc mơ hồn nhiên về một lần được tận tay chạm vào những bông tuyết trắng, đến hành trình chinh phục những bước chân đầu tiên trên sàn diễn runway -8 độ C của những người mẫu nhí, mẫu teen và cả thế hệ người mẫu kỳ cựu, tất cả đã cùng tạo nên show diễn, những hình ảnh, thước phim thời trang Việt Nam đầu tiên trên tuyết ở Hàn Quốc.

Hàng trăm con người đã nỗ lực không ngừng cùng vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt của không gian, thời gian và giá lạnh, chinh phục ước mơ bằng câu chuyện cảm hứng thời trang với thông điệp mạnh mẽ: "Tất cả chúng ta đều có thể chạm đến giấc mơ rực rỡ của bản thân - giấc mơ mang tên gọi của sự nỗ lực, niềm tin và hy vọng "Rainbow Snow".



Các người mẫu tham gia dự án

Dự án "The New Generation Of Models" đã diễn ra với bộ sưu tập chủ đề "Rainbow Snow" của nhà thiết kế Tommy Tường Lê và 24 người mẫu chuyên nghiệp qua nhiều thế hệ. Ngoài siêu mẫu Xuân Lan, dự án còn có sự tham gia của nhiều người mẫu chuyên nghiệp ở các thế hệ như: Top model Thùy Trang, top model Nguyễn Hợp, Trâm Anh The Face, diễn viên Lâm Thanh Nhã, Thiên Ân (bé Thỏ), Sarah Trần, Cherry Khánh My, Đại Phong, Huyền Trang, Minh Anh, Trọng Phương, Quỳnh Trang, Kiến Đạt…