Hơn một trăm lần lắc đầu của Hoàng Văn Hưng khi bị tòa tuyên án chung thân

Liên tục lắc đầu khi nghe HĐXX nhận định về hành vi phạm tội

Như Dân Việt đã đưa tin, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm với 54 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành, địa phương.

Tòa án đã tuyên 4 bản án chung thân và nhiều án treo, không có án tử hình nào như Viện Kiểm sát đề nghị.

4 bị cáo bị tuyên án chung thân là cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên (tội "Nhận hối lộ"); Vũ Anh Tuấn - cựu Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (tội "Nhận hối lộ"); Nguyễn Thị Hương Lan – cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (tội "Nhận hối lộ") và người cuối cùng lĩnh án chung thân là Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên Bộ Công an (tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản").

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong suốt buổi tuyên án, vị cựu Trưởng phòng Phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã rất nhiều lần lắc đầu khi nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định về hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, mở đầu buổi tuyên án, thẩm phán, chủ tọa Vũ Quang Huy đã đọc bản án, trong đó nhận định về quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của các đơn vị liên quan trong vụ án.

Hoàng Văn Hưng đã lắc đầu khoảng hơn một trăm lần trong suốt buổi HĐXX sơ thẩm tuyên án, nhất là khi nhắc đến hành vi phạm tội của mình. Ảnh: ĐH

Theo đó, khi chủ tọa Vũ Quang Huy đọc nhận định của HĐXX, rằng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và các điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng về trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, do đó các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tố tụng và người tiến hành tố tụng là hợp pháp, lúc này Hoàng Văn Hưng lắc đầu 1 lần.

Tiếp đó, khi HĐXX nhận định bị cáo Hoàng Văn Hưng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hưng đã liên tục lắc đầu 7 lần rồi cúi đầu; Hưng sau đó cầm chai nước lên uống.

Chủ tọa tiếp tục đọc bản án, HĐXX nhận định, đối với hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng, tại phiên tòa bị cáo Hoàng Văn Hưng và người bào chữa cho bị cáo có ý kiến cho rằng bị cáo không phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; bị cáo kêu oan, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo không phạm tội, hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung, tách hành vi của bị cáo ra tiếp tục điều tra, xử lý sau, lúc này bị cáo Hưng ngẩng đầu cao, chăm chú theo dõi, lắng nghe nhận định của HĐXX.

Nghe HĐXX nhận định rằng mình được bị cáo Nguyễn Anh Tuấn – cựu Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên hệ, nhờ giúp đỡ hướng dẫn cho Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky, Lê Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Bluesky không bị xử lý hình sự trong vụ án, Hoàng Văn Hưng lắc đầu 2 lần.

HĐXX tiếp tục nhận định, mặc dù Hoàng Văn Hưng khai không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Hằng, Sơn, Tuấn, tuy nhiên HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu để xác định hành vi của bị cáo, Hưng lắc đầu tiếp 1 lần, một lúc sau lại lắc 1 lần nữa.

Bản án sơ thẩm thể hiện, Hưng tiếp xúc với người đang bị điều tra nhiều lần ngoài trụ sở cơ quan, không báo cáo với lãnh đạo đơn vị, nghe đến đây Hưng lắc đầu 2 lần.

Bị cáo cúi đầu khi nghe tuyên án chung thân

Bản án sơ thẩm tiếp tục được thẩm phán Vũ Quang Huy đọc công khai trước tòa. Hưng bị xác định đã nhiều lần hướng dẫn Hằng, thông qua Hằng hướng dẫn Sơn khai báo để không bị xử lý hình sự, tới đây Hưng lắc đầu tiếp 1 lần.

Hưng lắc đầu 2 lần nữa khi chủ tọa đọc tới đoạn "căn cứ vào lời khai của Nguyễn Anh Tuấn về việc Hưng đã nhiều lần yêu cầu Hằng phải chuyển tiền cho Hưng thông qua Tuấn".

Tiếp tục buổi tuyên án, HĐXX đọc đến đoạn Hưng trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn rằng "Viện Kiểm sát đang rất căng thẳng với Sơn, một số điều tra viên cũng có quan điểm phải xử lý đối với sai phạm của Sơn", Hưng lắc đầu nhẹ khoảng 9 lần.

Hoàng Văn Hưng bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tuy nhiên xét thấy Hưng chưa ăn năn hối cải, thành khẩn, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này tù chung thân. Ảnh: DV

Về tình tiết đưa tiền, bản án sơ thẩm xác định việc Nguyễn Anh Tuấn đưa tiền cho Hưng phù hợp với thời gian Tuấn khai ứng tiền ra đưa cho Hưng 350 nghìn USD, nghe thông tin này, Hưng lắc đầu 1 lần.

Tiếp tục nghe tòa tuyên án, Hưng lắc đầu tiếp 3 lần nữa khi nghe đến đoạn tòa căn cứ vào dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa Hưng và Tuấn, căn cứ vào lời khai của Tuấn Hằng để xác định các tình tiết liên quan.

Tiếp đó, Hưng lắc đầu tiếp 6 lần khi HĐXX nói căn cứ vào lời khai của Hằng, Nguyễn Anh Tuấn về buổi gặp cuối tháng 11/2022 tại nhà Tuấn (Chùa Láng) sau khi Hưng điều trị Covid-19 ra viện.

Tại cuộc gặp trên Hưng đã nói đưa tiền cho kiểm sát viên nhưng Viện Kiểm sát chê ít, chỉ mới đủ một nửa, có nghĩa là phải chi gấp đôi. Tại phiên tòa bị cáo Hằng còn xác nhận khi đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng bị cáo Tuấn đã gọi điện cho Hằng và đưa điện thoại cho Hưng nói chuyện trực tiếp với Hằng để Hằng yên tâm là Hưng đã nhận tiền của Hằng.

Chưa dừng lại, Hưng sau đó tiếp tục lắc đầu 8 lần khi HĐXX nhắc đến chuyện Hưng nhận chiếc vali.

Khi chủ tọa đọc đến đoạn "vì lý do A01 gay gắt, Hưng nói với Tuấn có thể do em chưa kịp xử lý bên A01 nên A01 mới đề xuất khởi tố Sơn", Hưng lắc đầu 7 lần.

Hoàng Văn Hưng cúi đầu khi nghe tuyên án chung thân. Khi HĐXX chuyển sang tuyên án với bị cáo khác, Hưng ngẩng đầu, ngửa cổ về phía sau. Hưng mặc áo trắng, đứng thứ 4 ở hàng cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng đứng đầu.

Tòa tiếp tục tuyên án, đến đoạn khi Nguyễn Anh Tuấn đặt vấn đề sau khi Sơn bị bắt có khai chi tiền để lo cho Hằng và Sơn không xử lý hình sự (lúc này Hưng lắc đầu 2 lần) thì Hưng cho biết sẽ yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra tại TP.HCM fax lời khai của Sơn ra để Hưng xem, đồng thời nói với Tuấn và Hằng, hai điều tra viên làm việc với Sơn đều tên là Tuấn Anh, còn trẻ, ít kinh nghiệm nên Sơn sẽ không khai, nếu Sơn khai là do bản lĩnh của Sơn quá kém (lắc đầu tiếp 2 lần).

Hưng tiếp tục lắc đầu khoảng 15 lần nữa khi nghe HĐXX nhận định rằng Hưng đưa ra thông tin gian dối có thể lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự, thông qua Tuấn, Hưng nhận 800 nghìn USD của Hằng, Sơn.

Lúc HĐXX nói tại tòa Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo đưa ra các lý do cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát thu thập chứng cứ một chiều; lời khai của Hằng, Tuấn là không khách quan, không cho bị cáo giải trình trước khi bị khởi tố bắt tạm giam, bị cáo có nhận 1 chiếc cặp do Tuấn gửi đến nhưng trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang. Khi HĐXX xét về các lý do này, Hưng lắc đầu khoảng 15 lần.

Tòa tiếp tục nhận định các lời khai của bị cáo Hưng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, không thành khẩn, không trung thực, không có cơ sở chấp nhận những lời khai đó, Hưng lại lắc đầu 3 lần.

Khi bị nhận định hành vi đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo, không bị oan; các ý kiến bào chữa của bị cáo và luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo bị oan, đề nghị minh oan cho bị cáo hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung là không có cơ sở nên không được chấp nhận, Hưng lắc đầu khoảng 11 lần.

Hưng sau đó lắc đầu tiếp khoảng 8 lần; HĐXX nhận định hành vi của Hưng đặc biệt nguy hiểm, Hưng lại lắc đầu thêm 2 lần.

Bị quy kết sau khi nhận tiền nhưng không thực hiện được như đã hứa hẹn mà đã chiếm đoạt số tiền 800 nghìn USD của Sơn, Hằng, do đó phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Hưng lắc đầu nhẹ khoảng 12 lần.

Bị nhận định là điều tra viên cao cấp, am hiểu pháp luật nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của bị hại; không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải, đến nay hậu quả của vụ án chưa được khắc phục và tòa nói cần phải có hình phạt tù nghiêm đối với Hưng, cao hơn mức đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, Hưng cúi đầu, không ngẩng lên và có lắc đầu nhẹ 1, 2 lần.

Đáng chú ý, lúc bị tuyên án, Hưng đeo khẩu trang, cúi đầu. Khi bị tuyên án chung thân, Hưng lắc đầu nhẹ 2 lần. Ngay sau khi tòa chuyển sang tuyên án với bị cáo khác, Hưng ngẩng đầu, hơi ngửa cổ về phía sau.

Như vậy, từ lúc bắt đầu HĐXX tuyên án đến khi kết thúc phần tuyên án dành cho Hoàng Văn Hưng, theo ghi nhận, Hưng đã lắc đầu liên tục, khoảng hơn một trăm lần. Ở lời nói sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng vẫn khẳng định mình bị truy tố oan, "sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch của bản thân".