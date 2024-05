Phá đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ từ Tây Nguyên về Thanh Hoá

Ngày 22/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 17/5/2024 Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai triệt xóa đường dây mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ từ các tỉnh về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ.



Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong đường dây mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ từ 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ. Ảnh: Công an Thanh Hoá.



Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện trên địa bàn phường Hải Châu xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán thuốc nổ từ Tây Nguyên về để "mua đi bán lại" kiếm lời và sử dụng vào việc đánh bắt cá nên đã lập án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi mua bán thuốc nổ với thủ đoạn rất tinh vi: chỉ bán cho người quen, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc mua bán, địa điểm giao hàng và trao đổi với nhau bằng ký hiệu riêng cho từng loại vật liệu nổ.

Sau hơn 4 tháng kiên trì đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ; sự phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, ngày 17/5/2024, Công an thị xã Nghi Sơn đã phá thành công chuyên án, đấu tranh, làm rõ 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ từ Tây Nguyên về thị xã Nghi Sơn tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 272,92 kg vật liệu nổ, hơn 44 mét dây cháy chậm, 200 kíp nổ cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Trong số 13 đối tượng này, Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Túy và Nguyễn Minh Viễn là các "đầu nậu" ở tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã cung cấp thuốc nổ cho các đối tượng ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để mua đi bán lại và sử dụng đánh bắt hải sản trên biển.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc, Huỳnh Thị Tuý, Nguyễn Minh Viễn, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Thủy và Trần Thị Phương.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.