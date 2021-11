Triệt phá trường gà của “Tú Ba Gác”, bắt giữ 21 con bạc

Đêm 21/11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang xác minh, điều tra làm rõ vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà được phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom. Bên cạnh đó công an cũng đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Các con bạc tham gia đá gà. Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin điều tra, trưa 20/11, hàng chục trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bao vây bãi đất trống ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Tại thời điểm này, công an nhanh chóng khống chế bắt quả tang 23 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà. Ngoài số đối tượng trên, lực lượng công an đã thu giữ 122 triệu đồng số tiền tang vật, 2 con gà đá và một số tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, trường gà trên do Trần Quang Tú (tự "Tú Ba Gác", 39 tuổi) và Đặng Đình Minh (41 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) đứng ra tổ chức. Do cũng là dân có máu mặt nên "Tú Ba Gác" cùng Minh đã lôi kéo được nhiều con bạc đến sát phạt nhau bằng hình thức đá gà.

Các đối tượng tham gia đánh bạc chia thành 2 phe để cá cược. Trong đó, Tú và Minh làm trọng tài để các bên tham gia cược. Mỗi trận, các đối tượng thu tiền xâu 5% trên tổng số tiền mà các đối tượng tham gia đặt cược. Số tiền đặt cược trong mỗi trận đá gà dao động từ 50 đến 70 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa cho biết, đây là một trong những chiến công lớn của lực lượng trong đợt ra quân thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng trên.