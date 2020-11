Triệt xóa 3 băng tội phạm khét tiếng ở Hải Phòng (Kỳ 2): “Giờ G” đã điểm

Trước tiên, Chuyên án 395C đã được mở, 4 tập hồ sơ dày khoảng 150 trang thu thập về hành vi tội trạng của băng cướp nguy hiểm do Phạm Đình Nên cầm đầu được lực lượng Công an Hải Phòng dựng lại một cách hệ thống. Một số kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vào chiều 28/2/1995, băng tội phạm do cu Nên cầm đầu đã dùng súng cướp tài sản ngay trong ổ bạc gần 30 tên tại nhà Bùi Văn Q., sinh 1961, ở khu Khúc Trì, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Bọn cướp đã ôm đi cả "thùng tẩy" đựng gần 100 triệu đồng, vào thời điểm đó là rất lớn, lên ô-tô tẩu thoát. Ngày 11/3/1995, băng cu Nên cho người bắn vào nhà Lâm "già" và được nhóm này "đáp trả" bằng cả băng AK. Dấu hiệu các băng nhóm thanh trừng lẫn nhau đã lộ rõ. Cần phải khẩn trương ngăn chặn bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, lập lại kỷ cương, trật tự xã hội của thành phố. Đó là mệnh lệnh với các CBCS Công an Hải Phòng và giờ G. đã điểm…

Cu Nên và cảnh cảnh sát đột kích căn nhà trên đường Lạch Tray

Nhận tin ngày 15/3/1995, Nên và đồng bọn tụ tập ở 112 Lạch Tray để đánh bạc và chuẩn bị gây án, Đại tá Trần Đồn, khi đó là Phó Giám đốc CATP trực tiếp duyệt kế hoạch và chỉ đạo các lực lượng trinh sát bao vây sào huyệt của chúng. Theo kế hoạch, 10h30' các mũi nhận lệnh đột nhập vào nhà 112, kiên quyết bắt sống bọn chúng. Các trinh sát Phòng CSHS và CAQ Ngô Quyền từ các vị trí phục kích đã đồng loạt ập vào nhà khiến cả bọn không kịp trở tay.

Tại đây, Ban chuyên án đã bắt 7 tên trong đó có Phạm Đình Nên, ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hắn và thu được 10.000 USD và nhiều trang sức bằng vàng; thu dưới hầm 1 súng tiểu liên, 3 súng ngắn, 47 viên đạn, 1 lựu đạn, 5 dao lê, kiếm. Tiếp đó, các đơn vị công an đã truy lùng bắt thêm 9 tên đồng bọn của chúng. TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Phạm Đình Nên mức án cao nhất về các tội giết người, cướp tài sản công dân, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc. 14 tên còn lại bị tuyên phạt từ chung thân đến 9 tháng án treo.

Về băng ổ tội phạm Lâm "già", như đã nói, đang trong cơn bí bách, một đàn em xui dại hắn "giải đen". Tối 9/4/1995, đám tay chân bắt một bé gái về dâng cho Lâm "già". Ngày 18/4/1995, chuyên án 395Đ triệt phá băng nhóm do Ngô Thế Lâm cầm đầu đã được triển khai với việc bắt giữ tên đầu đảng về hành vi hiếp dâm trẻ em. Với tội danh này, Lâm đã bị TAND TP Hải Phòng kết án 16 năm tù.

Trên đà thắng lợi, ngày 22/4/1995, CATP phá tiếp luôn chuyên án 395D, triệt băng nhóm do Vũ Thị Kim Dung cầm đầu, bắt 9 đối tượng, thu giữ 2 xe máy, 2 máy Casino (đánh bạc), 12 sổ ghi nợ cờ bạc. Qua thực khám xét khẩn cấp nơi thường trú của Dung "hà", lực lượng phá án đã làm rõ thêm cơ cấu của ổ nhóm lưu manh, cờ bạc có tổ chức này. Ngoài việc bố trí người canh gác, chúng còn đặt thêm một hệ thống chuông điện báo động nối kín sang nhà bên cạnh của chị gái Dung "hà". Với tội Tổ chức đánh bạc, Dung bị TAND TP tuyên phạt 7 năm tù (mức án cao nhất cho tội này lúc bấy giờ).

Có rất nhiều bài học kinh nghiệm trong đấu tranh chuyên án, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức được rút ra từ thành công của việc đánh sập 3 băng đảng tội phạm cu Nên, Dung "hà", Lâm "già". Đáng nói, trong cả 3 chuyên án trên, khi phá án, lực lượng công an đều tóm được kẻ cầm đầu. Điều đó khẳng định nguyên lý: Triệt xóa băng ổ nhóm tội phạm, đã đánh là phải thắng, đã tấn công là đánh đúng, đánh trúng đối tượng, đánh dập đầu rắn độc.

Đây cũng là kinh nghiệm quý để khi triệt xóa các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm như băng đảng của Khánh "trắng", Phúc "bồ" ở Hà Nội, Palestin ở Khánh Hòa…, lực lượng công an toàn quốc đã lấy Hải Phòng làm kinh nghiệm để học tập.

Nhiều ổ nhóm tội phạm sau này ở Hải Phòng cũng học đòi bắt chước "mô hình" hoạt động của bọn cu Nên, Dung "hà"…, song với tinh thần cảnh giác cao độ cùng kinh nghiệm quý trong đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm trên nên những Quang "tơn"-hung thần khu bãi rác một thủa, Lộc "lợn" chuyên làm luật hay bọn Giới "trâu" cướp bóc không ghê tay, Trường "ăn cắp" luôn kè kè bên mình súng hoa cải… vừa lộ mánh ngoi lên định xưng hùng xưng bá đã phải chịu khuất phục trước phương châm "bóp chết từ trong trứng" tội phạm của lực lượng CATP Hải Phòng

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá 3 băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm trên, CATP Hải Phòng đã được đồng chí Bộ trưởng Bộ nội vụ (Bộ Công an) gửi thư khen. Đại tá Trần Đồn-Phó Giám đốc CATP (thời điểm đó) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.

Đồng chí Hoàng Long-Đội trưởng Đội H88, Phòng CSHS được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các đồng chí Đặng Minh-Đội phó Đội H88, Nguyễn Minh Hùng và Hoàng Minh Thiều là cán bộ Phòng CSHS.

Thành tích trên còn là nhân tố hết sức quan trọng xây dựng CATP Hải Phòng nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự ngày một trưởng thành vững mạnh. Năm 1995, đơn vị đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới.